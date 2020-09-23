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Teknoloji
Haber Giriş: 23.09.2020 - 08:24 | Son Güncelleme:

Jabra Elite 85t kablosuz kulaklık duyuruldu

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Jabra Elite 85t kablosuz kulaklık duyuruldu
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Kulaklık pazarının önemli isimlerinden biri olan Jabra, gürültü engelleme desteğine sahip olan yeni kablosuz kulaklığı Jabra Elite 85t'yi duyurdu. İşte ürünün dikkat çeken özellikleri...

Kablosuz kulaklık pazarına yeni bir model daha eklendi. Duyurusu yapılan Jabra Elite 85t, aktif gürültü engelleme teknolojisini kullanıyor. Bu sayede özellikle de gürültülü ortamlarda bulunduğunuzda gürültü kulağınıza pek gelemiyor.

Kulaklık başına 5.5 saat batarya ömrü sunan ürün, şarj kasası da işin içine girdiğinde toplamda 25 saate kadar batarya ömrüne sahip. Daha da önemlisi, bu batarya ömrü, aktif gürültü engelleme teknolojisi aktif kullanımdayken geçerli. Yani bu teknolojiyi kullanmadığınızda süre daha da artıyor.

Jabra Elite 85t kablosuz kulaklık duyuruldu

19 Ekim tarihinde yurt dışında piyasaya sürülmesi beklenen Jabra Elite 85t, 229 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak.

Ürünün Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise henüz netlik kazanmış değil.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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