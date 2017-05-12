iTunes Windows mağazaya geliyor

Geçtiğimiz hafta düzenlenen Microsoft etkinliğinde tanıtılan windows 10 S'in en büyük özelliği, yalnızca Windows Store üzerinde yer alan uygulamaları çalıştıracak olmasıydı. Bu da Google Chrome ya da Apple iTunes gibi yazılımların artık çalışmayacağı anlamına geliyordu.

Google Chrome'un akıbeti henüz bilinmiyor ama Apple'ın yaptığı açıklamaya göre iTunes kısa bir süre sonra Windows Store üzerindeki yerini alacak gibi görünüyor.

iTunes yazılımı 2003 yılından bu yana Microsoft'un işletim sistemi Windows serisi için hazırlanıyor ve iPod günlerinden bu yana tam destek görerek çalışmaya devam ediyordu. Windows 10 S'e geçmeyi planlayan kullanıcıların imdadına da yine ek bir yazılıma ihtiyaç duyulmaması adına Apple yetişti.





PC'ler üzerinde iPhone senkronizasyonu konusunda ilerleme kaydetmek isteyen Apple, bu amaç uğrunda çıktığı yolda iTunes'u tam Apple Music ve iPhone senkronizasyonu ile birlikte Windows Store'un raflarına taşıyacak.

shiftdelete'in haberine göre Spotify'a rakip olarak yaşamını sürdüren Apple Music'in Windows kullanıcılarına sunuluyor olması da büyük bir hamle olarak adlandırılabilir.