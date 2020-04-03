İtalya, koronavirüse karşı robotlarla mücadele edecek

İtalya'da çok sayıda insanın ölümüne yol açan koronavirüs salgınına karşı alınacak her tedbir çok önemli. Özellikle de sağlık personelinin birebir virüs içinde bu mücadelede olması İtalya'da yeni bir akımı başlattı. Ülkenin bir özerk bölgesi olan Varez'deki Sircolo hastanesinde, sağlık personeliin virüslü hastalar ile aralarında mesafe olması için robotlar kullanılmaya başlandı.

Hastaların başında bekleyen bu özel robotlar, bir yandan virüs nedeniyle yatağa düşenlerin sağlık durumunu izlerken, diğer yandan gözlemlerini de sağlık personeliyle paylaşıyor. Robotların önünde bulunan dokunmatik ekranlar ise hastaların isteklerini veya acil durumlarını hızlıca sağlık personeline iletmesine yardımcı oluyor.

Ülke genelinde bugüne dek 4 bini aşkın sağlık personeli bu virüse yakalanırken, robotların ise bu sayının artmaması için önemli bir rolü olacağı düşünülüyor. Daha önce de Tayland'da bazı hastanelerde Ninja Robot adı verilen özel robotların benzer şekilde kullanıldığı haberlere konu olmuştu.







