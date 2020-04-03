MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji Haberleriİtalya, koronavirüse karşı robotlarla mücadele edecek
GeriTeknoloji İtalya, koronavirüse karşı robotlarla mücadele edecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 03.04.2020 - 08:26,Son Güncelleme:/

İtalya, koronavirüse karşı robotlarla mücadele edecek

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
İtalya, koronavirüse karşı robotlarla mücadele edecek
Abone Olgoogle-news

Çin'de başlayan; ancak asıl sıçrayışını İtalya'da gerçekleştiren koronavirüs salgını etkisini günden güne artırırken, İtalya ise krizle baş etmek için bu kez robotları devreye sokuyor.

İtalya'da çok sayıda insanın ölümüne yol açan koronavirüs salgınına karşı alınacak her tedbir çok önemli. Özellikle de sağlık personelinin birebir virüs içinde bu mücadelede olması İtalya'da yeni bir akımı başlattı. Ülkenin bir özerk bölgesi olan Varez'deki Sircolo hastanesinde, sağlık personeliin virüslü hastalar ile aralarında mesafe olması için robotlar kullanılmaya başlandı.

Hastaların başında bekleyen bu özel robotlar, bir yandan virüs nedeniyle yatağa düşenlerin sağlık durumunu izlerken, diğer yandan gözlemlerini de sağlık personeliyle paylaşıyor. Robotların önünde bulunan dokunmatik ekranlar ise hastaların isteklerini veya acil durumlarını hızlıca sağlık personeline iletmesine yardımcı oluyor.

Ülke genelinde bugüne dek 4 bini aşkın sağlık personeli bu virüse yakalanırken, robotların ise bu sayının artmaması için önemli bir rolü olacağı düşünülüyor. Daha önce de Tayland'da bazı hastanelerde Ninja Robot adı verilen özel robotların benzer şekilde kullanıldığı haberlere konu olmuştu.

Sennheiser'ın yeni kablosuz kulaklığını inceledikSennheiser, yeni kulak üstü kablosuz kulaklığı Momentum Wireless 3 ile dikkatleri üzerine çekiyor. Kurulumu hayli kolay olan ürünü Hürriyet Teknoloji Editörü Selim Öztürk ile Hürriyet'in Video Prodüksüyon ekibinden Koray Taşan birlikte inceledi.
daha fazla video için




False
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle