İşte Xbox Game Pass'e Temmuz ayında gelecek oyunlar

Microsoft'un bir süredir oyuncularına sunduğu Xbox Game Pass, pek çok oyunun abonelikle oynanabilmesine imkan veriyor. Aylık ödenen ücret karşılığında oyuncuların oyunları tek tek satın almasına gerek kalmıyor ve bu kütüphanede bulunan oyunlar deneyimlenebiliyor.

Xbox Game Pass, hem PC hem de Xbox platformları için sunulan bir hizmet ve oyunlar, iki platform için de farklı farklı organize ediliyor. 1 Temmuz tarihinden itibaren Out of the Park Baseball 21, PC'ye gelirken Soul Calibur 6 ise Xbox için aktif hale geliyor.

9 Temmuz tarihinde ise hem Xbox hem de PC'ler için Fallout 76, Xbox Game Pass'e eklenmiş olacak. Fallout 76 için yayınlanan Wastelanders güncellemesini de kapsayacak olan oyun, bu ayın iddialı oyunlarından biri olacak.



Xbox Game Pass'e eklenecek bir diğer oyun ise CrossCode olacak. 2D aksiyon rol yapma oyunu olan CrossCode, her iki platform için de oyunculara sunulacak.

Ancak yeni gelen oyunlarla birlikte Xbox Game Pass'ten çıkarılacak oyunlasr da var. Dead Rising 5, Metal Gear Solid 5, Timespinner, Unavowed, Undertale ve Blazing Chrome, Xbox Game Pass için artık erişilebilir olmayacak.