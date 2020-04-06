İşte iPhone 12 Pro'nun en dikkat çeken özelliği

Apple, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max adında üç yeni telefonun duyurusunu yapacak. Telefonlarla ilgili teknik detaylar henüz belli olmasa da, cihazlarda kullanılacak LIDAR sensörü oldukça dikkat çekici. iPhone 12 Pro'da kamera modülü içerisinde 3 adet kamera ve flaş yer alacak. İnternete sızan bu görüntüde dikkat çeken nokta ise koyu yuvarlak alanın ne olduğuyla ilgili...

Yeni iPad Pro modelinde kullanılan LiDAR sensörün iPhone 12 serisinde tam da bu noktada kullanılması kuvvetle muhtemel görünüyor. iPhone 12 Pro'nun bu sensöre sahip olmasıyla beraber artırılmış gerçeklik teknolojisi artık çok daha stabil çalışacak.



Peki nedir Lidar teknolojisi? Lazer ışığı aydınlatması ve yansıyan ışığın ölçülmesi teknolojisi olan LiDAR, bulunan bölgenin derinlik algısını cihazla paylaşıyor. Doğruluk oranı yüksek hesaplamalar yapabilen cihaz, kullanıcısına daha başarılı bir artırılmış gerçeklik deneyimi sunuyor.