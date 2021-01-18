İşte dünyanın en çok satan kablosuz kulaklık markası

Counterpoint Research, kablosuz kulaklık pazarının son durumunu gözler önüne seren çarpıcı bir araştırma yaptı. Araştırmaya göre 2020 yılının üçüncü çeyreğinde kablosuz kulaklık satışları hızla arttı ve 2020 yılı itibariyle kablosuz kulaklık sevkiyatlarında yüzde 83 oranında bir artış beklentisi bulunuyor.

Giyilebilir cihazlarda ilk sırayı kablosuz kulaklıklar alırken, kulaklıkları ise akıllı bileklik ve akıllı saatler takip ediyor. Kablosuz kulaklıklar arasında en çok ilgiyi ise Apple'ın ürünleri görüyor. Araştırmaya göre 2020'nin üçüncü çeyreğinde en çok kablosuz kulaklık sevkiyatı yapan şirket Apple oldu.

Apple'ı ise fiyat/performans ürünleriyle tanınan Xiaomi takip ederken, Çinli şirketi Samsung ve JBL izliyor.



KABLOSUZ KULAKLIK PAZARI DAHA DA BÜYÜYECEK

Kablosuz kulaklıklara halihazırda büyük bir ilgi var; ancak özellikle Apple, Xiaomi ve Samsung'un da aralarında bulunduğu bir dizi teknoloji şirketinin kulaklıkları telefonların kutu içeriğinden çıkarması, kulaklıkların satışlarını da doğrudan etkileyecek bir hareket.

Bu nedenle 2021 yılında kablosuz kulaklık satışlarının hacminin katlanarak artması bekleniyor.





