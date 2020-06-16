İşletmeler dijital dönüşüme nasıl yön veriyor?

Bu bilgi dokümanında DE-CIX, kurumların dijital dönüşümlerini güçlendirmek için nasıl bir altyapıya ihtiyaç duyduklarını analiz ediyor. Ek olarak, gün geçtikçe artan veri ve yeni uygulama hacminin üstesinden gelmek için inovasyon ve gelecekte olacak değişimlerden etkilenmeyen bir sistem kurmak üzere ağ altyapısının optimizasyonu, bu analizin odak noktalarından birini oluşturuyor.



Karantina önemleriyle birlikte COVID-19 salgını, kurumların dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırdı. Pek çok kurum uzaktan çalışmayı desteklemek konusunda teknolojik yetersizlik yaşadı ama çoğu, normal koşullara göre çok daha hızlı bir şekilde teknoloji altyapılarını yükseltti ve test etti. Video konferans trafiği yüzde 120 arttı ve kurumlar da hızlıca dijital araçlarının adaptasyonunu sağladı. Salgın dönemi ayrıca, kurumların bağlantı hizmetleri konusunda ne durumda olduklarını değerlendirmeleri gündemini de beraberinde getirdi.



DE-CIX International CEO’su Ivo Ivanov, “COVID-19 sürecinde edindiğimiz en önemli çıkarım, global karantinanın kurumlar için dijital bir anahtar gerektirdiği gerçeği oldu. Kurumlar, sadece kriz zamanlarında değil her zaman güvenli ve güçlü bir internet altyapısına sahip olmak zorunda oldukları için kendi dijitalleşme süreçlerini ve bağlantı stratejilerini yeniden düşünme ihtiyacı duydu. İnternet Değişim Noktası’na bağlı olmak, birinci sınıf kalitede bağlantı, güvenlik ve esneklik sağladığı için tam bu noktada DE-CIX devreye giriyor” diyor ve devam ediyor:



Bizim için kapalı kullanıcı grupları geleceğin bağlantı dünyasında önemli bir yere sahip. Kurumlar üçüncü parti bileşenleriyle birlikte veri, akıllı sonuçlar ve kompakt çözümler paylaşmak için yerinde BT sistemlerinden ekosistem içinde yer alan platform tabanlı modellere geçiyor. Bu durum, bağlantı ihtiyaçlarını artırıyor ve belirli & tanımlı bir tedarikçi ya da müşteri evrenine (interneti bypass ederek eş zamanlı şekilde her yere erişebilen) bağlanmayı da gerekli kılıyor. Kapalı kullanıcı grubu, bir grup seçili hizmet ve iş ortaklarına olan bağlantıyı zenginleştiren bir bağlantı hizmeti olarak özetlenebilir. Bu bağlantı hizmeti, kurumlardan iş ortaklarına ve onların ihtiyaç duydukları hizmetlere optimal bir yönlendirmeyle birlikte güvenilir ve yüksek performanslı bir bağlantı sunuyor.



Bu sene sanal olarak düzenlenecek Uluslararası Telekom Haftası’nda Ivo Ivanov, 16 Haziran tarihinde Türkiye saati ile saat 13:00’da gerçekleşecek bir yuvarlak masa toplantısına ev sahipliği yapıyor ve Kurumsal Bağlantı Federasyonu (Enterprise Interconnection Federation / EIF) adlı kurumlara yönelik yeni bir hizmetin kısa bir özetini paylaşıyor.



Ivo Ivanov bu oturumda yapacağı sunumda, kurumların veri yolculuklarında nasıl daha etkin bir kontrol sağlayabileceklerinin altını çiziyor. Dönüşen değer zincirinin bir analizi ile başlayan sunumda Ivo Ivanov, bağlantı dünyasındaki yeni yöntemin bileşenlerini de ele alacak. Dahası, otomotiv sektöründen bir kullanım senaryosu ile bağlantının yeni rejimini katılımcılarla paylaşacak.



