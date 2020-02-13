"İptal üzücü ama alınması gereken bir karardı"

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Mobil Dünya Kongresi’ne katılarak: dünya çapında katılımcılara tamamen Türk mühendislerinin geliştirdiği yeni çözümü Akıllı 5G Platformu ve dijital müşteri deneyimini şekillendiren yapay zeka destekli ürün portfolyosunu tanıtmayı planladıklarını belirten kurumsal yazılım şirketi Etiya’nın kurucu ortağı ve CEO’su Aslan Doğan etkinliğin iptalinin sektör adına büyük bir kayıp olduğunu belirterek; “Mobil Dünya Kongresi, iletişim ve bilgi teknolojilerinin geldiği son noktayı göstermesi ve yeni trendlerin konuşulduğu bir platform olması nedeniyle dünyadaki en önemli teknoloji etkinliklerinden biri. Özellikle bu yıl 5G ve sektörlere etkilerinin konuşulacağı etkinliğin iptal olması sektör açısından ciddi bir kayıp olacak. Şirketlerin yıl boyu yaptıkları Ar-Ge ve yeni iş birliklerini anlatma, pazara sunma stratejileri açısından Mobil Dünya Kongresi kritik bir öneme sahip. Bu çerçevede değerlendirildiğinde GSMA’in iptal kararında risk almak istemediğini düşünüyorum. Özellikle haftalar öncesinden bazı şirketlerin katılmayacağını açıklaması kongreyi düzenleyen kurum üzerinde de ciddi bir baskı ve olumsuz bir kamuoyu yarattı. Sonuç olarak GSMA yönetim kurulu da etkinliği iptal etmek durumunda kaldı. Sektör ve teknoloji adına oldukça üzücü bir karar olarak değerlendirdiğimiz bu durumu da atlatarak işimize odaklanacağımızı, bir sonraki zirve için çalışmaya devam edeceğimizi belirtmek isterim” dedi.