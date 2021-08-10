İphone'da Kalıcı Ve Geçici Instagram Hesap Kapatma İşlemi Nasıl Yapılır? (İos)

Günümüzde pek çok kullanıcı Instagram hesaplarına Iphone telefonlardan girmektedir. Buna bağlı olarak Iphone App Store cihazlardan Instagram hesapların nasıl silineceği sıklıkla araştırılmaktadır.

Iphone'da Kalıcı ve Geçici Instagram Hesap Kapatma İşlemi Nasıl Yapılır?

Iphone Instagram hesaplarını cihazlar üzerinden kapatılmasına veya silinmesine izin vermektedir. Hesapları silmek için ilk olarak App Store üzerinden Iphone cihazına Instagram indirilmesi gerekir. Instagram uygulama ikonuna tıkladıktan sonra Instagram çalışacaktır.

Hesap bilgileri girildikten sonra sağ üst kısımda yer alan ayarlar bölümüne girilmesi gerekir. Ardından yardım merkezi başlığı seçilmelidir. Buradan hesabı yönet başlığına tıklayarak açılan yeni sayfada hesabınızı silin butonu tıklanmalıdır. Yapılan bu işlemlerin ardından hesap silinecektir. Hesabın silinmesinden sonra ise kullanıcıların hesabı sonsuza kadar silinmiş olacaktır.

Iphone cihazlarda Instagram hesaplarını silmek yerine geçici dondurmak isteyen kişiler ise şu adımları takip etmeleri gerekir:

- Telefona indirilen Instagram ikonuna tıklayarak hesap bilgileri girilmelidir.

- Ardından profil sayfasından sağ üst köşede bulunan kullanıcı adına tıklanması gerekir.

- Daha sonra buradan profili düzenle seçeneği tıklanmalıdır.

- Sağ alt kısımda bulunan hesabımı geçici olarak kapat seçeneği seçilmelidir.

Instagram üzerinden hesabı tamamen silme işlemlerinden sonra kullanıcılar bir daha bu hesaba giremezler. Fakat hesabı geçici olarak kapatma işlemi sonrasında kullanıcılar istedikleri zaman tekrar hesaplarına girebilmektedir. Tekrar hesaplarına giren kullanıcıların takipçileri, fotoğrafları veya beğenileri silinmemektedir.