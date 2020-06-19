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Teknoloji
Haber Giriş: 19.06.2020 - 15:19,Son Güncelleme:

iPhone OS: iOS ismi yolun sonuna geldi

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
iPhone OS: iOS ismi yolun sonuna geldi
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Apple, mobil cihazlarındaki işletim sistemine yıllardır iOS ile devam etti. Ancak şirketin iOS 14 ile birlikte isim değişikliğine giderek iOS 14 yerine iPhone OS ismini kullanacağı iddia edildi.

İlk çıktığı günden bu yana sürekli güncellenen ve son olarak iOS 13 ile birlikte yepyeni özelliklere kavuşan Apple'ın mobil işletim sistemi iOS, iPad'lerde yol ayrımına gitmiş ve iPadOS, tabletlere özel bir işletim sistemi olarak farklı bir isimle anılmaya başlamıştı. Şirketin, iOS 14 ile birlikte ise iPhone OS 1.0 ismini kullanacağı iddia edildi.

Apple'a yakın kaynakların iddiasına göre tıpkı iPadOS gibi iPhone'lar da iPhone OS işletim sistemiyle yoluna devam edecek. Böylece bu işletim sisteminin iPhone özelinde bir sürüm olduğunun altı çizilecek. Bu isim değişikliğiyle birlikte iPhone'ların işletim sisteminin telefonlarda daha da özelleşeceği ve farklı özellikler kazanacağı konuşulurken, bu değişikliğin iOS 14'ün tanıtılacağı WWDC 2020'de ilk kez dile getirilmesi bekleniyor.

Ancak bazı kaynaklar, Apple'ın bu isim değişikliğini iOS 14 ile değil, iOS 15 ve sonrasında yapacağı görüşünde.

Bu kafa karışıklığının 22 Haziran'da başlayacak WWDC (Dünya Yazılım Geliştirici Konferansı) ile son bulması bekleniyor.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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