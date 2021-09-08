iPhone 13 ne zaman çıkacak? İşte iPhone 13'te son gelişmeler

Apple’ın iPhone serisinin yeni modeli olan iPhone 13 için geri sayım sürüyor. iPhone 13 satış tarihi Apple tutkunları tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Operatörlerden sızan bilgiye göre iPhone 13'ler, 750 Dolar'dan başlayan fiyatlarla satılacak. İşte, iPhone 13'te son gelişmeler...

IPHONE 13 NE ZAMAN ÇIKACAK VE FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

ABD merkezli teknoloji devi Apple, eylül ayı içerisinde düzenleyeceği bir etkinlikte yepyeni iPhone 13'ü duyuracak. Ayrıca bu etkinlik, iOS 15'i de kullanıcılarla buluşturacak.

Apple'ın 14 Eylül tarihine bir etkinlik planladığı belirtildi. Bu etkinlikte yeni cihazın tanıtılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Son olarak üretim hedeflerini yükselten Apple'ın yeni iPhone için bir tasarruf adımı da attığı belirtiliyor.

Şirketin önceden montajlanmış kamera modülleri almaktan vazgeçtiği aktarıldı. Apple'ın parçaları alıp üreticisi Foxconn'a montajı yaptırmayı hedeflediği ifade edildi.

Böylece şirketin üretim maliyeti azalacak. Bu üretim azaltma maliyetlerinin yeni satılacak cihazlara nasıl yansıyacağı ise bilinmiyor.

Apple, yeni iPhone 13 serisinin ve beraberindeki yeni cihazların ve yazılımların 14 Eylül TSİ 20.00'da tanıtılacağını duyurdu. Etkinlikte neler göreceğimize dair iPhone 13 dışında herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Cihazların fiyatlarının ise şu şekilde olacağı belirtiliyor: iPhone 13 Mini 64 GB = 700 dolar



iPhone 13 Mini 128 GB = 750 dolar



iPhone 13 Mini 256 GB = 850 dolar



iPhone 13 64 GB = 800 dolar



iPhone 13 128 GB = 850 dolar



iPhone 13 256 GB = 950 dolar iPhone 13 Pro 128 GB = 1050 dolar



iPhone 13 Pro 256 GB = 1150 dolar



iPhone 13 Pro 512 GB = 1350 dolar



iPhone 13 Pro 1 TB = 1500 dolar iPhone 13 Pro Max 128 GB = 1150 dolar



iPhone 13 Pro Max 256 GB = 1250 dolar



iPhone 13 Pro Max 512 GB = 1450 dolar



iPhone 13 Pro Max 1 TB = 1600 dolar



