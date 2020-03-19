iPad Pro 2020 tanıtıldı! 3 kamerayla geliyor

iPad Pro 2020, iki farklı model olarak geliyor. 11 inç ve 12.9 inç'lik dev ekranıyla kutusundan çıkan yeni iPad Pro serisi, iPadOS ile birlikte çok daha farklı bir tablet deneyimini kullanıcılarına sunuyor. 11 inç ekran büyüklüğüne sahip olan cihazda 2388x1668 piksel ekran çözünürlüğü yer alırken, 12.9 inç'lik modelde ise 2732x2048 piksel ekran çözünürlüğü bulunuyor.

Apple A12Z Bionic işlemciden güç alan cihaz, dizüstü bilgisayarlarla yarışacak seviyeye çıkmış durumda. 8 çekirdekli GPU da kullanan ve işlemcinin termal mimarisini daha da geliştiren Apple, tableti alacaklara 4K video düzenleme ve 3D modeller tasarlama imkanı sunuyor.



10 saate varan batarya ömrü sunan iPad Pro 2020 serisi, Wi-Fi ve LTE ile internete çok daha hızlı bağlanıyor. Yeni nesil iPad Pro'nun arka yüzüne baktığımızda ise tasarım olarak iPhone 11 Pro ile oldukça benzer bir yapıda bulunuyor. Çift kameradan daha da önemli olan yenilik, derinlik algılama ve artırılmış gerçeklik için bir LIDAR tarayıcının bu kameralara eşlik ediyor olması.

Cihazın 12 Megapiksel geniş açılı ana kamerası f/1.8 diyaframa sahip. Ultra geniş açılı kamera ise 10 Megapiksel ve f/2.4 diyaframa sahip. 2x optik ve 5x dijital yakınlaştırma yapabilen tablette yer alan diğer sensör ise LIDAR tarayıcı.



Cihaz, 4K çözünürlüğünde 60 FPS video kaydı yapabilirken, bu işlemi hem geniş açılı kamerasıyla hem dde ultra geniş açılı kamerasıya yapabiliyor. Cihazın ön yüzünde ise 7 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen ve Full HD 60 FPS video kaydı yapabilen TrueDepth kamera konumlandırılmış.

Gelelim yeni iPad Pro'nun fiyatlarına... 11 inç ekranlı iPad Pro 2020'nin başlangıç fiyatı 6399 TL, 12.9 inç ekran büyüklüğüne sahip modelin başlangıç fiyatı ise 7999 TL olarak belirlendi. Ayrıca tableti Magic Keyboard ile birlikte kullanmak isteyenlerin ek ödeme yapması gerekiyor. Bu klavyelerin 11 inç iPad Pro için olanı 299 dolar, 12.9 inç iPad Pro için ise 349 dolar...