iOS üzerinde WhatsApp kullananlara güzel haber

iOS kullanıcılarına sunulan son WhatsApp beta güncellemesi, tek bir cihaz üzerinde birden fazla hesap ekleyip, hesaplar arasında geçiş yapma imkanı sunuyor.



Söz konusu özellik Android cihazlarda bir yıldan uzun süredir mevcut. iOS için sunulan 25.2.10.70 sürümüyle, kullanıcılar uygulamaya ikinci bir hesap eklerken kendilerine seçim yapma şansı sunulacak.



Bunu bağımsız bir ana hesap olarak ekleyebilecek ya da yeni hesabı eşlikçi hesap olarak eklemek için QR kodu tarayabilecekler.

Güncelleme şu an için Apple'ın TestFlight programına dahil beta test üyelerine sunuluyor.



Android üzerinde aynı anda iki WhatsApp hesabı çalıştırmak için dual-SIM gerekiyor, zira her bir hesabın kendi telefon numarasına ihtiyacı var.



WhatsApp, WhatsApp Business adlı başka bir uygulama daha sunuyor, bununla kullanıcılar farklı telefon numarasıyla ikinci bir hesap kurabiliyor. Fakat bu da iki farklı uygulama arasında geçiş yapmayı gerektiriyor.



Android güncellemesinde sunulan ve şu an iOS'te test edilen özellik, iki telefon numarasına sahip kullanıcıların, tüm konuşmaları tek bir uygulamada tutabilmesini mümkün kılacak.