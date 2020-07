iOS 14 public beta yayınlandı! Nasıl yüklenir?

Apple, her sene olduğu gibi bu yıl da WWDC etkinliğinde pek çok yazılım çözümünü gün yüzüne çıkardı. iPadOS 14, macOS Big Sur, tvOS 14 ve watchOS 7 işletim sistemlerinin yanında iOS 14 de geldi.

Sonbahar aylarında final sürümü yayınlanması beklenen iOS 14'ün public beta sürümü ise dün akşam saatlerine herkesin erişimine açıldı. Bu sürümü dileyen herkes iPhone'una kurabiliyor. Ancak kurulum aşamasına geçmeden önce iOS 14 uyumlu bir iPhone modelini kullanıyor olmanız gerekiyor.

iOS 14 public beta ile uyumlu iPhone modelleri:

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (2. nesil)

iPhone SE

iPod touch (7. nesil)

iOS 14 public beta kurulumunu yapmak için öncelikle Apple'ın halka açık beta programına kayıt yaptırmanız gerekiyor. Bunun için bu sayfayı kullanabilirsiniz.

Bir sonraki aşamada ise Sign In ile devam ederek Apple'ın beta programına giriş yapmanız gerekiyor. Bu noktada sözleşme sayfasını okuyup Kabul Et (Accept) butonuna tıklamalısınız.

Ardından iOS sekmesine dokunarak devam edin ve Enroll your iOS device bağlantısına tıklayın.

Download Profile yazan bölüme tıklayın. Şimdi iPhone'unuzdan Ayarlar bölümüne girerek beta profilinizi görebileceksiniz.

Profil yükleme alanında ise sağ üst köşede bulunan Yükle butonuna dokunun. İzin vermek için de izin sayfasında yükle butonuna basmanız yeterli.

Sayfanın altındaki yükle butonuna dokunduktan sonra iPhone'unuzu yeniden başlatın. Sonrasında yeni bir iOS güncellemesi indirir gibi iOS 14 public beta sürümünü telefona yükleyeceğiz.

Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme kısmına girin ve iOS 14 public beta'yi indirin.

Benzer şekilde iPadOS 14, macOS Big Sur, tvOS 14 ve watchOS 7 işletim sistemlerinin public beta sürümlerini bu yolla indirip deneyimleyebilirsiniz.