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Teknoloji
İHA
Haber Giriş: 14.08.2020 - 14:40,Son Güncelleme:

İnternet paketi satın alayım derken 39 bin TL'si gitti

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İnternet paketi satın alayım derken 39 bin TL'si gitti
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Samsun’da bir kişi Facebook'ta gördüğü ilana tıklayarak telefon hattına para ve internet paketi yüklemek isterken 39 bin lira dolandırıldı. İnternetten gördüğü ilanda bir GSM operatörünün sayfasıymış gibi sayfa açan dolandırıcılar internet paketi satın almak isteyen kişilerin bilgilerine ulaşarak dolandırdığı tespit edildi.

Samsun’da M.E. adlı bir kişi Facebook sayfasında gördüğü bir GSM operatörüne ait görünümlü tuzak ilana tıklayarak telefon hattına para yükleyip internet paketi satın almak istedi. İlandaki kredi kartı bilgilerinin doldurulması gereken formu dolduran M.E. 39 bin lira dolandırdı.

İHTİYACIM OLDUĞU İÇİN YÜKLEMEK İSTEDİM DOLANDIRILDIM

Savcıya şikayette bulunan M.E, "Facebook sayfasına verilen ilanı görünce ihtiyacım olduğu için internet paketi almak istedim. Burada kontör yüklemek isterken kredi kartı bilgilerimi girince bir anda ekran karardı. Telefonumu ele geçirdiler. Bir ara bankadan arayıp 30 bin liralık kredi kullanıp kullanmadığımı sordular. Ben de söz konusu işlemi benim yapmadığımı söyleyip kabul etmedim. Sonra araştırdığımda dolandırıcılar 9 bin liralık başka bir kişinin kredi borcunu ödeyip, 30 bin lira da benim adıma tüketici kredisini kullanmışlar. Burada bankanın da hatası var. Bu işlemleri yaparken bana bilgi vermesi ve iznimi sorması gerekiyordu. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" dedi.

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