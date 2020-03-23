İnternet altyapısı koronavirüse karşı ne durumda?

Koronavirüs salgını ülkemiz dahil tüm dünyada büyük bir tehdit haline geldi. Artık koronavirüs kaynaklı ölümler on binler ile ifade ediliyor. Birçok ülkede, Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi olarak açıkladığı koronavirüsün daha tehlikeli boyutlara ulaşmaması için ‘evde kal’ çağrıları yapılıyor. Bu durum, standart günlerin çok daha üzerinde kişinin evde kalmasına ve internet altyapısının standartların çok daha üstünde yoğun bir şekilde kullanılmasına neden oluyor.

Geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği Komisyonu internet altyapısında olumsuzlukların yaşanmaması için çağrıda bulunmuştu. AB Komisyonu’nun yaptığı çağrıda, video platformlarının görüntü kalitelerini düşürmeleri talep etmişti. Yapılan çağrı için ilk adım stream servislerinden gelmeye başladı.

Bu platformlardan biri YouTube oldu. YouTube da tıpkı Netflix gibi AB Komisyonu’nun yaptığı çağrıya uyacağını ve video kalitesini SD’ye düşüreceğini duyurdu. Netflix ve YouTube gibi diğer video yayın platformlarının da çağrıya uyup yayın kalitelerini düşürmeleri bekleniyor.

Londra merkezli hosting sağlayıcısı Heficed, sağlık konusundaki güvenlik politikaları nedeniyle kullanıcıların e-ticarete daha fazla yönelmesinin de sunucu tarafında sorunlara yol açtığını belirtiyor. Heficed'in CEO'su Vincentas Grinius, insanların çevrimiçi ortamda geçirdikleri sürenin artması nedeniyle internet sunucularına olan talepte en az yüzde 30 oranında artış yaşandığını söylüyor.

Sürekli artan çevrimiçi kalma oranı, elbette birçok şirket için güvenlik sorununu da beraberinde getiriyor. Özel ve güçlü bir VPN’e sahip olmayan şirketler, mevcut iş süreçlerini yönetmekte ve siber güvenlik konusunda zorluklar yaşayabiliyor. Birçok hosting sağlayıcısı, şirketlere kullanılmayan IP kaynaklarını kiralamalarına yönelik çağrıda bulunuyor. ISS'ler ve ağ altyapısına ihtiyaç duyan kişilerin bu IP kiralama seçeneklerinden faydalanarak ihtiyaçlarını karşılayabileceği belirtiliyor.

Tüm dünyada etkileri uzun bir süre devam edecek gibi görünen koronavirüs salgını, ekonomiyi ve birçok sektörü doğrudan olumsuz etkiliyor. Koronavirüs salgınıyla internet kullanımında yaşanan artış, birçok ülkede internet altyapısı sağlayıcıların eksiklerini ortaya çıkardı. İlk etapta çevrimiçi yayın kalitesini düşürmek gibi önlemler alınan internet altyapısı için önümüzdeki günlerde kalıcı iyileştirmeler yapılıp yapılmayacağını hep birlikte göreceğiz.

Burak Kesayak

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