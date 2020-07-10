Intel Thunderbolt 4 kullanıma sunuluyor: Ne değişecek?

Intel'in Thunderbolt 4'ü ilk kez entegre edecek ürün ise “Tiger Lake” adlı mobil PC işlemcileri olacak. Intel ayrıca yüzlerce cihazla uyumlu Thunderbolt 4 denetleyici 8000 serisini de duyurdu.

Intel’in Client Connectivity birimi Genel Müdürü Jason Ziller “Thunderbolt, tüketicilere çeşitli alanlarda lider bir bağlantı standardı sunuyor. Thunderbolt 4 basitlik, yüksek performans ve güvenilirlik ile geliyor. Thunderbolt 4'ün gelişi Intel'in PC ekosistemini gerçekten evrensel bağlantı çözümlerine doğru ilerletiyor” şeklinde konuştu.

Bilgisayarları tek bir USB Type-C bağlantı noktasının basitliğiyle veri, video ve güce bağlayacak Thunderbolt 4'ün yeni özellikleri harika deneyimler sunacak, BT müşterilerinin ve son kullanıcıların ihtiyaç duyduğu verimlilik artışını sağlayacak.



Thunderbolt teknolojisi USB Tip-C kabloları veya özel kablolar üzerinden 40Gbps

seviyelerine kadar aktarım hızları sunuyor. 40 Gbps’lık bağlantıyı kanallara ayırmak mümkün olabilecek.

Bu teknolojinin kullanıldığı dizüstü bilgisayarlar ise bu yılın ilerleyen dönemlerinde pazarda olacak.