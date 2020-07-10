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Haber Giriş: 10.07.2020 - 07:07,Son Güncelleme:

Intel Thunderbolt 4 kullanıma sunuluyor: Ne değişecek?

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Intel Thunderbolt 4 kullanıma sunuluyor: Ne değişecek?
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Intel, yeni nesil Thunderbolt 4 hakkında yeni ayrıntıları açıkladı. Bu evrensel kablo bağlantı çözümü genişletilmiş özellikleriyle dikkat çekiyor. Thunderbolt 4 dört bağlantı noktası ve 2 metreye kadar universal kablolara sahip olacak. Intel Thunderbolt 4 girişinin yaygın hale gelmesini amaçlıyor. Yeni giriş için bazı sertifikalar sunan Intel, portların kullanılabileceği pek çok nokta sunuyor.

Intel'in Thunderbolt 4'ü ilk kez entegre edecek ürün ise “Tiger Lake” adlı mobil PC işlemcileri olacak. Intel ayrıca yüzlerce cihazla uyumlu Thunderbolt 4 denetleyici 8000 serisini de duyurdu. 

Intel’in Client Connectivity birimi Genel Müdürü Jason Ziller  “Thunderbolt, tüketicilere çeşitli alanlarda lider bir bağlantı standardı sunuyor. Thunderbolt 4 basitlik, yüksek performans ve güvenilirlik ile geliyor. Thunderbolt 4'ün gelişi Intel'in PC ekosistemini gerçekten evrensel bağlantı çözümlerine doğru ilerletiyor” şeklinde konuştu.

Bilgisayarları tek bir USB Type-C bağlantı noktasının basitliğiyle veri, video ve güce bağlayacak Thunderbolt 4'ün yeni özellikleri harika deneyimler sunacak, BT müşterilerinin ve son kullanıcıların ihtiyaç duyduğu verimlilik artışını sağlayacak. 

Intel Thunderbolt 4 kullanıma sunuluyor: Ne değişecek

Thunderbolt teknolojisi USB Tip-C kabloları veya özel kablolar üzerinden 40Gbps

seviyelerine kadar aktarım hızları sunuyor. 40 Gbps’lık bağlantıyı kanallara ayırmak mümkün olabilecek.

Bu teknolojinin kullanıldığı dizüstü bilgisayarlar ise bu yılın ilerleyen dönemlerinde pazarda olacak.

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