Intel, Architecture Day etkinliğinde yeni çözümlerini tanıttı

Veriler çok hızlı üretilirken, bir yandan bu verileri gerçek zamanlı olarak analiz etme, anlama, iletme, güvenliğini sağlama ve yeniden inşa etme becerilerini de geliştirmek gerekiyor. Bir yığın veriyi analiz etmek, bir yığın bilgi işlem/hesaplama gerektiriyor. Daha da önemlisi, bu verilerin bize içgörü sunması için, gerçek zamanlı olarak bilgi-işleme erişebilmesi zorunlu. Bu da düşük gecikme süresi ve kullanıcıya yakınlık anlamına geliyor. Intel katlanarak zorlaşan sorunu çözmek için uzun süredir çalışıyor. Intel'in yeni ürünleri de bu kapsamda tanıtıldı.

Etkinlikte Intel, en gelişmiş süreç teknolojisi ile tasarlanmış, yenilikçi bellek hiyerarşileri ile beslenen, gelişmiş paketleme ile sistemlere entegre, ışık hızında ara bağlantılar ile hiper ölçekte sisteme kurulan, tek bir yazılım soyutlama ile bütünleşik mimarilerini tanıttı. Intel bölümlere ayrılmış tasarım metodolojisi ve gelişmiş paketleme yol haritası hakkında da daha fazla ayrıntı sundu.

Intel’in yol haritasındaki önemli ilerlemelerden biri yeni 10nm SuperFin teknolojisi oldu. SuperFin teknolojisi, Intel’in tarihindeki en büyük, tek, boğum içi genişlemeyi mümkün kılan, tam boğum geçişle karşılaştırılabilir düzeyde performans sunan ve öncü ürün yol haritasını güçlendiren yeni SuperMIM kapasitörlere sahip FinFET’i yeniden tanımlıyor.

Intel’in çığır açıcı performans sunan gelecek nesil Intel Agilex FPGA’nın detayları açıklandı, EMIB kullanan iki nesil bölümlere ayrılmış ürünleri tanıltıldı ve 224 Gbps’lik alıcı vericisinin ilk sonuçları paylaşıldı. Intel Xe GPU mimarisinin hızları terafloptan petaflopa kadar ölçeklenebilen GPU’lar tasarlamasına nasıl yardım ettiğini de vurguladı. Xe-LP Tiger Lake’teki öncü grafiklere güç sağlıyor ve PC ve mobil bilgi işlem platformları için en verimli mikromimari olma özelliğini taşıyor. Xe-LP ayrıca ilk ayrık GPU olan kod adı DG1 olan GPU’ya da güç sağlıyor. Bu GPU şu an üretim aşamasında.

Intel, Xe-LP ile çalışan ilk Intel sunucu GPU’sunu tanıttı. Bu GPU bu senenin ilerleyen aylarında satışa sunulacak ve sınıfının öncüsü akış yoğunluğu ve medya kod dönüştürme özelliğinin yanı sıra video yayın için görsel kalite sunacak.

Intel, veri merkezlerine yönelik olarak, ilk Xe-HP yongası numunelerinin müşterilere iletildiğini duyururken, Xe-HP’in gelişmiş SuperFin teknolojisinden faydalanacağını açıkladı.

Bilgisayar oyunu tutkunları için ise, Intel Xe ailesine dördüncü bir mikromimari ekledi: Oyun için optimize edilmiş Xe-HPG. Bu mikromimaride ışın izleme desteği de dahil birçok yeni grafik özelliği yer alıyor. Bu mikromimarinin 2021 senesinde satışa sunulması planlanıyor.

Güvenlik konusundaysa, Intel Control-Flow Enforcement Technology gibi yeni teknolojilerin üstünde dururken, bu temel güvenlik, iş yükü koruma ve yazılım güvenilirliğine yönelik daha uzun vadeli vizyonuyla ilgili ilk bilgileri de paylaştı.