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Teknoloji
Haber Giriş: 12.02.2020 - 16:11,Son Güncelleme:/

Inte'den 3D QLC tabanlı yeni SSD

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Inte'den 3D QLC tabanlı yeni SSD

Intel 3D QLC NAND Flash’ları üzerinde inşa edilen 10 milyonuncu SSD’yi ürettiğini duyurdu. SSD’lerin üretimi 2018’in son döneminde başlamıştı. Bu adımla, QLC'yi yüksek kapasiteli sürücüler mainstream bir teknoloji haline getirilmişti.

Intel’de SSD Stratejik Planlama ve Ürün Pazarlama Direktörü olarak görev yapan Dave Lundell, “Birçoğu QLC teknolojisinden bahsetti, ancak Intel bunu ve bu ölçekte yaptı” derken şöyle konuştu: “Bağımsız QLC SSD (Intel SSD 660p) maliyet etkin kapasitesi ve Intel Optane Teknolojisi + QLC çözümümüzün (Intel Optane Bellek H10) performansı için güçlü bir talep gördük.”

Intel QLC 3D NAND, Intel SSD 660p, Intel SSD 665p ve Intel Optane Bellek H10 depolama çözümlerinde kullanılıyor. Intel’in QLC sürücüsünde hücre başına 4 bit var ve verileri 64 katmanlı ve 96 katmanlı NAND yapılandırmalarında depolar.

Intel son on yıldır bu teknolojiyi geliştirmekte. 2018'de, 3D QLC flaş, hücre başına dört bitli 64 katman içeren ve 1.024 Gb / die depolayabilen hale geldi. 2019'da Intel 96 katmana geçti ve toplam alan yoğunluğunu azalttı.

QLC artık Intel’in hem istemci hem de veri merkezi ürünlerini içeren genel depolama portföyünün bir parçası.

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