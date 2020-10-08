Instagram'dan önemli hamle... Threads uygulamasında büyük değişikliğe gidildi

Instagram geçtiğimiz Threads isimli uygulamayı duyurmuştu. Bu uygulamanın amacı kullanıcılar ile yakın arkadaş olarak ekledikleri arasındaki etkileşimi pekiştirmekti. Ancak Instagram yaptığı son hamle ile uygulamayı genişletti. Bu hamle ile artık kullanıcılar sadece yakın arkadaşlarıyla değil, herkesle iletişim kurabilecek. Arkadaş listelerinde olmayan kullanıcılarla Threads üzerinden etkileşime geçmek bazı kullanıcıları mutlu ederken bazılarını ise üzdü.

Bu adım ile Instagram’ın içerisinde yapılabilecek her şeyi Threads’a taşıması kullanıcıları düşündüren unsur oldu. Kullanıcılar için daha samimi olarak görülen platform yapılan son yenilik ile bu özelliğini kaybedebilir. Ancak bu güncelleme ile uygulamanın kullanılırlığı da artabilir.

Uygulama geliştiriciler platformun mesaj kutusunu iki sekmeye ayırarak Threads’ın ruhunu korumayı hedeflemiş gözüküyor. Bu şekilde yakın arkadaşlarınızdan ve diğerlerinden gelen mesajları farklı iki sekmede görebileceksiniz.