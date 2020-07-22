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Teknoloji
Haber Giriş: 22.07.2020 - 07:57,Son Güncelleme:

Instagram şimdi de bağış toplama özelliği sunacak

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Instagram şimdi de bağış toplama özelliği sunacak
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Popüler sosyal medya platformlarından Instagram, yeni bir özelliği hayata geçiriyor. Yurt dışında bazı bölgelerde kullanıma sunulan özellik sayesinde kullanıcılar Instagram üzerinden bağış toplayabilecek.

Instagram, bağış özelliğini hayata geçirdi. İlk etapta İngiltere, İrlanda ve ABD'yi kapsayan özellik, geçimini doğrudan Instagram üzerinden sağlayan kullanıcılar için geliştirilmiş. Yani bir Instagram kullanıcısı paraya ihtiyaç duyduğunda takipçilerinden bağış toplayabilecek. Bağış özelliğinin en önemli yanı bireysel olarak bağış toplanabilmesine olanak vermesi.

Bağış toplama özelliğinden yararlanabilmek için kullanıcıların ayarların içinden Bireysel Bağış Toplama özelliğini aktif hale getirmesi bekleniyor. Facebook ise bağış konusunda deneyimli bir isim; bağış toplamak için halihazırda Stripe ile işbirliğinde olan şirket, ödemeleri de Mastercard, Visa ve elbette PayPal gibi ödeme kuruluşları üzerinden kabul ediyor.

Instagram şimdi de bağış toplama özelliği sunacak

Akıllardaki soru ise şu: Herkes bağış toplayabilecek mi? Net bir şekilde hayır. Instagram, bu özelliği kullanacak kişiden geçerli bir neden talep ediyor. Ayrıca Instagram dışında bağışa aracılık eden kuruluşun da kullanıcıya onay vermesi gerekiyor. Diğer yandan bağış toplamak isteyenlerin 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekirken, en fazla 30 gün boyunca bağış toplanabileceğini de belirtelim.

Instagram bu özelliği şimdilik üç ülkenin kullanıcılarıyla sınırlı tutsa da, ilerleyen dönemlerde dünya genelinde kullanıma sunulması bekleniyor. Peki bu özellik Türkiye'de aktif olur mu?

Muhtemelen hayır. Çünkü Facebook'un işbirliğinde olduğu Stripe Türkiye'de kullanılmadığından Instagram'ın bireysel bağış özelliğini Türkiye'de sunması beklenmiyor.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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