Instagram içerik üreticilerine nasıl para kazandıracak?

Instagram, geçtiğimiz günlerde aralarında Türkiye’nin de bulunduğu birçok ülkede, 50 bini aşkın içerik üreticisi için rozet sistemini hayata geçirdiğini açıkladı. Platformun hedefi, içerik üreticilerinin takipçileriyle daha yakın bir ilişki kurmasını ve elde ettikleri gelirlerle daha kaliteli içerik üretmesini sağlamak. İşe yarar mı derseniz, bence yarar; çünkü… Kullanıcılarına aynı motivasyonu sağlayan platformların başında gelen YouTube, yıllar içinde bu sistemle hem çok sayıda içerik üreticisi kazandı hem de daha fazla içerik üreticisini kaliteli içerik üretmeye teşvik etti. İki platformun da kullanıcı kitlesini düşündüğümüzde, kesişim kümesinde kalan ortak kullanıcıların aynı motivasyonla yeni bir platformda daha kazanç elde etmek istemesi oldukça yüksek bir ihtimal. Bu arada, Instagram’ın rozet sistemiyle birlikte IGTV’deki videoların reklam testine de başladığını söyleyelim. Bu da zaten beklediğimiz bir gelişmeydi. Malum, sosyal medya platformlarının temel stratejisi bu; önce mecra yarat, sonra kazanç modelini kurgula ve “gel beraber kazanalım” diyerek mekanizmanın işlemesi için kullanıcıları siteme dahil et. Instagram da bunu gayet başarılı bir şekilde uyguluyor. YouTube ve Twitch başta olmak üzere para kazanılabilen diğer platformlara rakip olacakları da ortada. Aslında Instagram’da eskiden de para kazanılabiliyordu ama bu sistem tamamen kullanıcılara bağlıydı. Kullanıcılar para kazanmak için marka anlaşmalarına ve çevrimiçi mağazalara gelen trafiğe odaklanıyorlardı. Reklam gelirlerinin paylaşılması ve uygulama için rozetlerin şimdi çok daha fazla Influencer’a gelir kapısı olması bekleniyor.

Rozer sistemi nasıl çalışıyor?

Rozetler’i kullanıma açan içerik üreticilerinin Canlı Yayın yorumları altına bir rozet satın alma butonu geliyor. Kullanıcılar bu butona tıklayarak Rozet seçebiliyor ve Google Play veya Apple Store yönlendirmelerini takip ederek satın alabiliyor. İçerik üreticisinin canlı yayınında Rozet satın alan kullanıcılar, yorumlarda isimlerinin yanında çıkan Rozet ile öne çıkıyor ve içerik üreticisinin Rozet sahipleri listesinde yer almak ve özel bir kalp ikonu erişimine sahip olmak gibi özelliklere erişiyor. Bu da tam olarak bir gönül eyleme özelliği olmuş ama hadi neyse…

Gelirin tamamı şimdilik içerik üreticilerinin…

Instagram şimdilik içerik oluşturucuların rozetlerden elde ettikleri gelirin tamamını almalarına imkan tanıyor, ancak ilerleyen süreçte o kazancın hepsini içerik üreticilerine bırakacağını düşünmüyorum, mutlaka bir kısmına el atacaktır. Bakalım bu sistemin kaymağını en fazla yiyen ve içerik kalitesini artırmayı başaran yerli influencer’larımız hangileri olacak, merakla takip ediyoruz.



Şinasi Furkan AVCI

twitter.com/snsfrknvc