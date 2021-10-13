Instagram Hesap Silme ve Kapatma Linki 2021 - Geçici ve Kalıcı Nasıl Insta Nasıl Kapatılır

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
ABD ve İsrailden İrana tehdit gibi uyarı: Diğer seçenekler masada olacakABD ve İsrail'den İran'a tehdit gibi uyarı: Diğer seçenekler masada olacak #ABD
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Türk edebiyatının usta ismi hastaneye kaldırıldıTürk edebiyatının usta ismi hastaneye kaldırıldı#Selim İleri
Bakan Koca tabloyu açıkladı ve artan vakaların sonuçlarına işaret ettiBakan Koca tabloyu açıkladı ve artan vakaların sonuçlarına işaret etti#Koronavirüs
MİT ve Emniyetten flaş operasyon İkisi İran ajanı 8 kişi yakalandıMİT ve Emniyet'ten flaş operasyon! İkisi İran ajanı 8 kişi yakalandı#MIT
Kaptan Kirk uzayda Dizi gerçek oldu... Rekoru kırdı 'Kaptan Kirk' uzayda! Dizi gerçek oldu... Rekoru kırdı!#William Shatner
G.Saraylı Nelssondan şaşırtan itiraf Böylesini görmedimG.Saraylı Nelsson'dan şaşırtan itiraf! 'Böylesini görmedim'#Galatasaray
DSÖden umutlandıran açıklama: Bu yılın en düşüğündeDSÖ'den umutlandıran açıklama: Bu yılın en düşüğünde#Koronavirüs
Dünya rekortmeni evinde ölü bulundu Korkunç iddia...Dünya rekortmeni evinde ölü bulundu! Korkunç iddia...#Agnes Tirop
Yargıtaydan Kadir Şeker kararıYargıtay'dan Kadir Şeker kararı#Kadir Şeker
Gizli katil ftalat...Çocuklar özellikle risk altındaGizli katil ftalat...Çocuklar özellikle risk altında!#Ftalat
200 bin TLyi çöpe attı İnanamadılar: Oğlu fark etti200 bin TL'yi çöpe attı! İnanamadılar: Oğlu fark etti#Kazı Kazan
Hakan Çalhanoğlu veda edebilir'Hakan Çalhanoğlu veda edebilir' #Milli Takım
Bir haftadır bekarlığa veda ediyor: Dördüncü nişanlısıyla evlenmek için gün sayıyorBir haftadır bekarlığa veda ediyor: Dördüncü nişanlısıyla evlenmek için gün sayıyor#Paris Hilton
Ve söz Bülent Ersoyda Son derece ağzı bozuk, sürekli küfür eden biriVe söz Bülent Ersoy'da! 'Son derece ağzı bozuk, sürekli küfür eden biri'#Bülent Ersoy
HABERLERTeknoloji Haberleri

Instagram Hesap Silme ve Kapatma Linki 2021 - Geçici ve Kalıcı Nasıl Insta Nasıl Kapatılır

#Instagram#İnstagram Kapatma#İnstagram Hesap Silme
Instagram Hesap Silme ve Kapatma Linki 2021 - Geçici ve Kalıcı Nasıl Insta Nasıl Kapatılır

Instagram hesap silme linki en çok kullanılan sosyal medya mecraları arasında olan Instagram'a ara vermek için kullanılabilir. Instagram hesabı olan kişiler bazı zamanlarda kalıcı ya da geçici olarak Instagram silme ya da Instagram kapatma işlemini gerçekleştirmeye ihtiyaçları olabilir. Telefondan (Android, iOS yani iPhone) kalıcı olarak Instagram hesabı nasıl yapılır, kalıcı nasıl kapatılır ve silinir? 2021 yılı için tüm bu işlemler nasıl yapılır, olur tıklayın ve sayfamızdan öğrenin..

Haberin Devamı

Intagram hesap silme işlemini gerçekleştirmek için Instagram kapatma linki kullanılabilir. Instagram nasıl silinir ve kapatılır merak edenler için adım adım mobil telefondan instagram hesabı silme işlemi nasıl yapılır ve olur, bilgisayardan instagram silinebilir mi ve şifresiz olarak kesin ve tamamen instagram hesabı kapatılır mı tüm bilgiler aşağıda yer alıyor.

Instagram Hesap Silme Linki

Instagram Hesap Silme ve Kapatma Linki 2021 - Geçici ve Kalıcı Nasıl Insta Nasıl Kapatılır

Kalıcı Instagram hesap silme ve kapatma için sırasıyla;

1. Uygulama içerisinde bu eylemi gerçekleştirmeyi sağlayan bir link bulunmamaktadır. Öncelikli olarak instagram'a internet sayfası üzerinden giriş yapmanız ya da yukarıda yer alan Instagram silme linki vasıtasıyla hesabınızı silme sayfasına geçiş yapmalısınız.

2. Eğer tarayıcınızda giriş bilgileriniz kayıtlı değilse öncelikle hesabınıza giriş yapmalı ve sonra karşınıza çıkan ekranda hesabınızı neden silmek istediğinize yönelik bir soru sorulacaktır. Silme seçeneğinizi belirledikten sonra hesabı kalıcı olarak sil yazan alana tıklamalısınız. Bu işlemin sonunda hesabınız ortadan kaldırılacaktır.

3. Instagram kapatma linki tüm hesaplara (yan, fake ve gerçek) ve işletme profillerine uygulanabilmektedir. Dilerseniz hesabın sağ üst köşesinde bulunan kullanıcı adı alanına tıklayarak da farklı bir hesaba geçiş yapabilirsiniz. Daha sonra benzer adımları uygulamanız halinde hesabınız kalıcı olarak silinecektir.

Haberin Devamı

Instagram hesabını kapatmak, bilgilerin kalıcı olarak silinmesine, yorumlarınızın, videolarınızın, profil sayfanızın ve hesabınıza ait tüm verilerin erişilmemesine neden olur. Eğer kapatma sürecinde kararlıysanız geçici mi yoksa kalıcı bir kapatma işlemi uygulamak istediğinize karar vermelisiniz. Bir süreliğine ara vermeyi tercih ediyorsanız geçici olarak instagram hesabınızı da kapatabilmektesiniz. Ancak hesabınızı silmek isterseniz bu işlemin bir daha geri dönüşü olmadığını hatırlatmakta fayda var. Silinen hesaplar yeniden etkinleştirilmeye kapalıdır. Sizler için telefondan (Android, iPhone yani iOS) ve bilgisayardan instagram hesabı nasıl silinir tüm detaylar yukarıda yer almaktadır.

Uygulamadan Instagram hesabı silinebilir ve kapatılabilir mi?

Haberin Devamı

Instagram uygulaması üzerinden Instagram hesabı silinemez ya da kapatılamaz. Bu sebeple yukarıdaki adımları gerçekleştirmeniz gerekiyor.

Şifresiz olarak Instagram hesap kapatma ve silme işlemi nasıl olur?

Şifresini bilmediğiniz Instagram hesabının kapatılması mümkün değildir. Öncelikle hesabınızın şifresini sıfırlamalı ve giriş yapmanız gerekiyor.

Geçici Instagram hesap kapatma ile kalıcı instagram silme arasındaki fark nedir?

Geçici olarak Instagram hesabınızı kapattığınızda önceki verileriniz (fotoğraflar, beğeniler, mesajlar vb.) tekrardan geri gelecektir. Fakat kalıcı ve kesin olarak silinmiş olan Instagram hesabında bu mümkün değildir.

Haberin Devamı

Instagram fake hesap silme işlemi farklı mıdır?

Fake hesapları silmek için normal Instagram silme işlemini uygulamanız yeterlidir.

 

Instagram Geçici Kapatma İşlemi

Instagram hesabınızı kalıcı bir biçimde silmek istemiyor, yalnızca ara vererek bir süre sosyal medyadan uzaklaşmayı düşünüyorsanız uygulama sizler için de kolaylık sağlayacak bir imkan oluşturmuştur. Hesabınızı geçici olarak kapatmak isterseniz öncelikle her zaman olduğu gibi hesabınıza giriş yapmanız istenecektir. Giriş işlemini başarıyla tamamlamanız halinde sağ üst köşede bulunan profili düzenle alanına dokunmalısınız. Bu alan bazı profillerde direkt profil sayfasının görünür alanında da yer alabilmekte.

Haberin Devamı

Kaydırma çubuğunu aşağıya indirmeniz halinde hesabımı geçici olarak kapat seçeneği karşınıza çıkacaktır. Bu alana tıklayarak veya dokunarak ilgili adıma geçiş yapabilirsiniz. Daha sonra ekranda “hesabınızı neden kapatıyorsunuz?” sorusuyla karşılaşacaksınız. İlgili menüden arzu ettiğiniz seçeneğe tıkladıktan sonra hesabınızı geçici bir biçimde kapatmış oluyorsunuz. Hesabınızı geçici olarak dondurma ve kapatmak istiyorsanız aşağıdaki bağlantıdaki konumuzu inceleyebilirsiniz.

Instagram Hesap Silme ve Kapatma Linki 2021 - Geçici ve Kalıcı Nasıl Insta Nasıl Kapatılır

Hesabı kalıcı olarak kapatma sürecinden farklı olarak bu adımda devam etmek için bir şifre girmeniz istenebilir. Bazı hesaplarda kalıcı kapatma işlemini uygularken de şifre talep edilebilmektedir. Şifre süreci tamamen sizin güvenliğiniz içindir. Tarayıcınızda kayıtlı bir hesabın farklı bir bilgisayar kullanıcı tarafından kalıcı olarak kapatılmaması veya farklı kişilerin eline geçmemesi için Instagram hesabınızı güvence altına almaktadır.

Haberin Devamı

İlgili işlemleri tamamladıktan sonra hesabınızı geçici bir biçimde kapatmış olmaktasınız. Hesabınızı yeniden açabilir, fotoğraflarınıza, yorumlarınıza, profil bilgilerinize tekrar erişim sağlayabilirsiniz. Geçici hesaplarda profilinize ait verilerin silinmesi gibi bir durumla karşı karşıya kalmazsınız. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra bilgileriniz yeniden kaldığınız yerden kullanılmaya devam eder. Ancak bu süreçte hesabınız görünürlüğünü yitireceği için arkadaşlarınız tarafından bilgilerinize erişilemeyecek ve hesabınıza yönelik alacağınız bildirimlere geçici olarak sona erecektir.

Instagram Hesabı Kesin Kalıcı ve Geçici Kapatma Talebini Geri Alma

Eğer hesabınızı yanlışlıkla silmiş veya kapatmışsanız şu adımları izlemelisiniz;

  • Hesabınızı kontrol edin; https://instagram.com/kullanıcıadınız şeklinde yapacağınız aramada eğer sayfanızı göremiyorsanız hesabınızın silinmiş olduğunu anlayabilirsiniz.
  • Instagram yardım merkezi sayfasından hesabınızı yönetme alanına tıklayın. Bu sayfada yer alan bilgilerin eksiksiz olarak doldurulması gerekir. Nüfus cüzdanı bilgileriniz, e-posta adresiniz, kullanıcı adınız ve bulunduğunuz ülke gibi bilgilerin tamamlanması istenmektedir. İlgili alanları tamamlayın ve gönder alanına tıklayın.

İlgili işlemleri tamamladıktan sonra bekleme süreciyle karşı karşıya kalacaksınız. Bu süreçte Instagram tarafından birtakım bilgiler istenebilmektedir. Daha sonra Instagram'dan gelen rakamsal maili a4 kağıdına büyük harfler ile yazarak fotoğrafını çekip, size gönderilmiş olan maile yanıt şeklinde iletmelisiniz. Herhangi bir sorun görülmemesi halinde hesabınız yeniden kullanım için yayına alınabilmektedir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Instagram#İnstagram Kapatma#İnstagram Hesap Silme

BAKMADAN GEÇME!

7 Ekimde evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatlinin evi

7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin evi

Aşk bitti, 150 bini geri ver

Aşk bitti, 150 bini geri ver!

Buralarda konut sahibi olana talih kuşu kondu İstanbulun en değerli mahalleleri belli oldu

Buralarda konut sahibi olana talih kuşu kondu! İstanbul'un en değerli mahalleleri belli oldu

Son dakika... İngiliz bilim insanlarından dünyayı umutlandıran koronavirüs açıklaması: Kayıp parçayı bulduk

Son dakika... İngiliz bilim insanlarından dünyayı umutlandıran koronavirüs açıklaması: Kayıp parçayı bulduk!

Koronavirüs aşılarında etkinlik bilmecesi... Bilim insanları son noktayı koydu

Koronavirüs aşılarında 'etkinlik bilmecesi'... Bilim insanları son noktayı koydu!