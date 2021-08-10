Instagram Hesap Kapatma Methodları Nelerdir? Geçici Ve Kalıcı İnstagram Hesabı Nasıl Kapatılır

Ülkemizde yaklaşık 38 milyon kişinin Instagram hesabı bulunmaktadır. Her geçen gün de bu platformu kullananların sayısı artmaktadır. Instagram dünya genelinde en çok kullanılan fotoğraf ve video paylaşım platformlarından bir tanesidir.

Instagram Hesap Kapatma Metotları Nelerdir?

Instagram hesabını geçici kapatabileceğiniz gibi kalıcı bir şekilde kapatmanız da mümkündür. Hesabınızı eğer geçici kapatırsanız istediğiniz zaman geri dönme imkanınız bulunmaktadır. Ancak hesabınızı kalıcı kapatmanız durumunda geri dönme imkanınız olmaz. Bunun için yeni hesap açmanız gerekmektedir.

Geçici ve Kalıcı Instagram Hesabı Nasıl Kapatılır?

Instagram hesabınızı geçici bir süre kapattığınız zaman profiliniz, videolarınız, fotoğraflarınız, beğnileriniz, yorumlarınız kısaca tüm paylaşımlarınız geçici olarak kapatılmaktadır. Ancak hesabınızı tekrar etkinleştirmeniz durumunda tüm bunlara tekrardan ulaşabilirsiniz.

Instagram'a mobil tarayıcı ya da bilgisayar üzerinden giriş yaparak hesabınızı geçici olarak kapatabilirsiniz. Ancak bu işlemi uygulama üzerinden yapmanız mümkün olmamaktadır. Sağ üst tarafta bulunan simgeye tıklayıp Profili düzenle bölümünden hesabı geçici olarak kapat butonuna tıklamanız gerekir. Sonrasında size hesabı neden kapattığınıza dair bir soru yöneltilecektir. Buradan bir seçim yapıp şifrenizi girerek hesabınızı geçici bir şekilde kapatabilirsiniz.

Hesabınızı kalıcı olarak sildiğiniz zaman tüm paylaşımlarınız kalıcı olarak silinecektir. Yani geri dönüş olmayacaktır. Bu işlemi yapmak için hesabını sil sayfasına gitmeniz gerekir. Hesap silme işlemi de aynı şekilde uygulama üzerinden yapılamamaktadır.

Hesabı sil butonuna tıkladığınız zaman size hesabı neden sildiğiniz ile ilgili bir soru yöneltilecektir. Bu soruya uygun bir şıkkı işaretleyip şifrenizi girerek hesabınızı kalıcı bir şekilde silmeniz mümkündür.