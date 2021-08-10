Instagram Hesabı Tamamen Nasıl Silinir? Kolay İntagram Silme İşlemi Ve Linki

Ülkemizde Instagram kullanıcı sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Gün geçtikçe artan kullanıcı sayısının yanı sıra pek çok kişi Instagram hesaplarını kapatmak istemektedir. Instagram hesabı geçici olarak kapatılıyor iken tamamen silmek ide mümkündür.

Instagram Hesabı Tamamen Nasıl Silinir?

Instagram kullanıcıları pek çok nedenle hesaplarını kapatmak ve silmek isteyebilir. Geçici olarak kapatan kullanıcılar istedikleri zaman hesaplarına geri dönebilmektedir. Bunun dışında tamamen hesap silme işlemlerini gerçekleştirebilmek mümkündür.

Instagram hesabı silindiği zaman hesapta bulunan yorumlar, beğenmeler, resimler ve videolar kalıcı olarak silinmektedir. Eğer hesaba biraz ara vermek isteniyor ise silmek yerine geçici olarak kapatmak mümkündür. Instagram hesabını silmek için ilk olarak Instagram hesabına girilmesi gerekir. Daha sonra Instagram ana sayfa üzerinden hesabını sil sayfasına gidilmesi gerekir.

Kullanıcılar hesabını neden siliyorsun? Sorusu ile karşılaşacaktır. Burada menüden bir seçim yapılmalı ve şifre tekrar girilmelidir. Hesabı kalıcı olarak silme seçeneği sadece menüden bir neden seçildiği zaman görülmektedir. Son olarak hesabımı kalıcı olarak sil seçeneği tıklanır ve hesap kalıcı olarak silinir.

Kolay Instagram Silme İşlemi ve Linki

Instagram hesap silme ve kapatma linki ile işlem yapabilmek için şu adımlar takip edilmelidir:

- Aşağıda bulunan hesap silme linkine tıklayarak hesaba girilmeli ve direkt hesap silme işlemi yapılacak sayfaya girilmelidir.

- Ayarlar penceresinden hesap silme nedeni belirtilmelidir.

- İşleme devam etmek için şifre girilmelidir.

- Sayfanın alt kısmında bulunan kalıcı olarak sil sekmesi tıklanmalıdır.

- 28 gün boyunca hesaba girilmediği taktirde hesap kalıcı olarak silinir

Instagram kalıcı olarak silme linki: https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/accounts/remove/request/permanent/