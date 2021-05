Instagram gizli hikaye izleme ve indirme nasıl yapılır? Takip etmediğin kişinin hikayelerini izleme

Instagram, özellikle 2010’lu yıllardan sonra kullanımı artan sosyal medya kültürünün bir parçası. Instagram, bugün pek çok yaş grubu tarafından sevilerek kullanılıyor. Instagramda fotoğraf paylaşılabileceği gibi, 24 saat sonra yok olan hikayeler de atılabiliyor. Bu hikayeler, sadece kişilerin profilini görmesine izin verdiği kişilerce görülebiliyor. Bu yüzden çoğu kişi gizli hesaplardaki hikayeleri merak ediyor.

Instagram Gizli Hikaye İzleme

Instagram, gizli hesapların hikayelerini izlemenize izin vermemektedir. Fakat bu sorunun bir çözümü bulunmaktadır. Gizli hesaplardaki hikayeleri izlemek ve merakınızı gidermek için şu yöntemleri deneyebilirsiniz:

Stories Watch Sitesi Aracılığıyla Gizli Hikayeleri İzleyin

Bu yöntemi uygulamak için öncelikle Stories Watch’ın internet sitesine gitmeniz gerekiyor. Bunun için https://www.storieswatch.com sitesini ziyaret edin. Daha sonra karşınıza bir arama kutusu çıktığını göreceksiniz. Search Instagram Username kısmından bakmak istediğiniz hikayeyi kim attıysa kullanıcı adını girin. Kullanıcının adına bastıktan sonra bahsedilen profile giriş gerçekleşecektir. Şimdi istediğiniz gibi hala aktif olan hikayeleri izleyebilirsiniz. Üstelik bu yöntemde sizin hikayeyi izlediğiniz görülmeyecektir.

igstories.com İle Instagramdaki Gizli Hikayeleri İzleme Yöntemi

Bir başka Instagram hikaye izleme sitesi de igstories.com şeklindedir. Bu siteden hikaye izlemek için igstories.com sitesine gitmeniz gerekiyor. Siteye gidince karşınıza direkt Search for a username without the @ yazılı bir kutu gelecektir. Bu kutuya hikayesini izlemek istediğiniz kullanıcının hesap adını yazın. Bu kullanıcı adını yazarken @ işaretini kullanmayın. Şimdi istediğiniz hikayeleri hala görünürse izleyebilirsiniz.

Instagram Hikaye İndirme Nasıl Yapılır?

Instagramda bir hikayeyi indirmek için, o hikayeyi sizin atmanız gerekiyor. Fakat başka birinin hikayesini indirmek istiyorsanız da bazı yöntemler bulunmakta. Bu yöntemleri oldukça kolay bir şekilde uygulamanız mümkündür.

Öncelikle, bu hikayeleri kaydetmenin bir yolu ekran videosu kaydetmektedir. Ekran videosu kaydeden uygulamalar ile kişinin hikayesini izlerken telefonunuza kaydedebilirsiniz. Fakat bu yöntemi uygularken istediğiniz kaliteyi elde etmeniz zor olabilir. Büyük ihtimalle fark edilir kalite kaybı yaşanacak ve görüntü güzel olmayacaktır. Öyleyse doğrudan hikayeyi indirmek için geliştirilen yöntemlere yönelmek daha iyi olacaktır.

Android Telefonlar İçin Story Saver Yöntemi İle Hikaye İndirin

Telefonunuz Android ise, Google Play Store’a girerek Story Saver uygulamasını indirebilirsiniz. Bu uygulamayı Google Play Store aracılığı ile indirerek istediğiniz kişinin uygulamasını kolayca indirebilirsiniz.

iPhone Telefonlara Uygun Instagram Story / Hikaye İndirme Yöntemi: iStory

App Store aracılığıyla iStory uygulamasını kolayca edinebilirsiniz. Bu uygulamaya Instagram hesabınız ile giriş yapmanız gerekiyor. Hesaba giriş yaptıktan sonra hikayeyi tam ekran olarak görüntülenmeniz mümkün. Daha sonra telefonunuzda ekran kaydı veya ekran görüntüsü almanız daha kolay olacaktır. Bu uygulama hikayeleri indirmeye izin vermemektedir.

Instagram’da Takip Etmediğin Kişilerin Hikayelerini İzleme Yöntemleri

Instagram’da takipçisi olmadığınız gizli bir hesabın hikayesini izlemeniz mümkün. Bunun için yukarıda bahsettiğimiz siteleri rahatlıkla aynı amaçla kullanmanız mümkün. Bunun için en sevilen yöntemin storieswatch.com sitesi olduğu bilinmekte. Bu siteye giriş yaparak bakmak istediğiniz kullanıcının hesabını girebilirsiniz. Daha sonra hikayeler sırasıyla karşınıza çıkacaktır. Bu hikâyeleri izleyince karşı taraf izlediğinizi görmemektedir.

Bir diğer yöntem de sahte bir hesap açarak takip isteği atmaktır. Fakat bu yöntem çok daha uğraştırıcıdır. Ayrıca daha uzun zaman alır.

