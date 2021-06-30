İkinci elin sürdürülebilirliğe katkısına dikkat çekildi

Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan 12.’si olan Sorumlu Üretim ve Tüketim maddesi doğrultusunda hazırlanan rapor e-ticarette ikinci el etkisinin sürdürülebilirliğe katkısını somut sayısal veriler üzerinden ölçerek; yeniden kullanım alışkanlıkları, tüketim döngüsü farkındalığı ve sorumlu tüketimde bireyin tercihlerinin gücüne dikkat çekiyor.

Kullanıcılar ikinci el tercih ederek 1,9 milyon ton CO 2 eşdeğeri emisyondan tasarruf etti

Raporun ortaya koyduğu verilere göre; sahibinden.com’da 2020’de yayınlanan 3,5 milyon ilan üzerinden yapılan çalışma sonucunda sahibinden.com kullanıcıları ikinci el ürünleri tercih ederek sıfır ürün üretiminin önüne geçti ve 1 yılda 1,9 milyon ton karbondioksit üretiminden tasarruf etti. 1,9 milyon ton karbondioksit eşdeğeri emisyon, 160 yolcu kapasiteli bir uçağın İstanbul – New York arasında gerçekleştireceği 200 bin uçuşun yol açacağı emisyona bir başka deyişle ise her biri yılda 13.776 km yol yapan 550 bin arabanın sebep olduğu emisyona eşit.

Bunun yanı sıra kullanıcılar ikinci el ürünleri tercih ederek; 800bin ton çelik, 70bin ton alüminyum ve 120bin ton plastik tasarrufu sağladı. Bu verilere göre; 800bin ton çelik 80 tane İstanbul Atatürk Olimpik Stadyumu yapımında kullanılan çelik miktarına; 70bin ton alüminyum 3,5 milyar akıllı telefon üretiminde kullanılan alüminyum miktarına, 120bin ton plastik ise her biri 3,7 kilo ağırlığındaki 32 milyon plastik sandalyeye karşılık geliyor.



“Sürdürülebilirlik yenilikçi iş modelimizin özünde var”

sahibinden.com CEO'su Burak Ertaş, “Sektörde geride bıraktığımız 21 yılın ardından bugün ayda ortalama 55 milyonun üzerinde kullanıcımızı, on farklı kategoride 5 milyondan fazla ilan ile buluşturan bir teknoloji şirketiyiz. İnsana ve teknolojiye yatırım, AR-GE ile değer yaratmak ve kullanıcı deneyimi odağının yanı sıra sürdürülebilirlik kavramı da uzun süredir kurum değerlerimizin bir parçası. CO₂ tasarrufu sağlayan Yeşil Teknoloji uygulamaları, teknoloji endüstrisini karbon-nötr hale getirmek için taahhüt vermek üzere LFCA (Leaders for Climate Action) üyeliği ve çalışanların birer sürdürülebilirlik elçisine dönüşmeleri doğrultusundaki çalışmalara ek olarak bu yıl; iş modelimizin özünde olan sürdürülebilirlik kavramının sağladığı faydayı somutlaştırmak için bir adım attık. Sürdürülebilir bir gelecek için karbon ayak izinin azaltılması, sorumlu tüketim bilincinin kazanılması ve geri dönüşüm konularında farkındalık yaratmak için ortaya çıkardığımız “İkinci Elin Sürdürülebilirliğe Katkısı Raporu” kullanıcılarımızın, platformumuz aracılığı ile sürdürülebilirlik kavramına sağladığı katkıyı çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor” dedi.

“Eşyaların ömrünü uzatarak dünyanın ömrünü uzatıyoruz”

sahibinden.com Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nazım Erdoğan, “Dünyamızdaki doğal kaynakların sınırlı ve ve dış etkilerle kolayca tahrip olmasına rağmen, artan dünya nüfusu ve endüstrileşmenin çok hızlı artması nedeniyle yeniden kullanım tanımını ortaya koyarak ikinci el kullanımını hayatımıza entegre etmemiz gerekiyor. Bu farkındalık doğrultusunda Türkiye’nin öncü elektronik ticaret ve ilan platformlarından biri olarak ikinci el kullanımının daha sürdürülebilir bir dünyaya etkisini anlamak için sahibinden.com platformundaki verilerle ikinci elin etkisini ölçen “İkinci Elin Sürdürülebilirliğe Katkısı Raporu”nu hazırladık. sahibinden.com olarak yaklaşık 1,9 milyon ton karbondioksit emisyonundan tasarruf edilmesine aracı olduğumuzu gözler önüne seren raporda, çıkan rakamlar sürdürülebilirlik etkisinin ikinci el kullanımı ile daha da artacağını gösteriyor. Bu noktada, ikinci el satın almanın daha ulaşılabilir hale gelmesini amaçlayarak; sürdürülebilir bir dünya için öncü ve yenilikçi çalışmalarımıza devam edeceğimizi belirtmek istiyoruz. Bu bilgiler ışığında sizleri de ikinci el kullanımını hayata entegre ederek hem eşyaların, hem de dünyanın ömrünü uzatmaya davet ediyoruz” dedi.