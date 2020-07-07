Huawei P Smart S Türkiye'de! İşte özellikleri ve fiyatı
Huawei, sessiz sedasız yeni akıllı telefonu Huawei P Smart S modelini Türkiye'de satışa sundu. Peki yeni Huawei telefon hangi özelliklerle geliyor? Fiyatı ne oldu?
Google servislerini artık kullanamıyor olsa da kendi mobil servislerine yatırımı hızlandıran ve dünyanın en büyük üçüncü uygulama mağazası olan AppGallery'i günbegün genişleten Huawei, yeni bir telefonu daha Türkiye'ye getirdi. Huawei P Smart S ismindeki bu telefon, orta seviye bir akıllı telefon.
İnce hatlara sahip olan ve damla çentik tasarım kullanan Huawei P Smart S'in parmak izi tarayıcısı ekrana gömülü olarak geliyor. 4 GB RAM ve 128 GB depolama hafızasına sahip olan cihazın 6.3 inç ekran büyüklüğü var ve 1080x2400 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor.
Huawei'nin geliştirdiği Kirin 710F işlemciyi kullanan Huawei P Smart S, 10W hızlı şarj desteğine sahip ve 4000 mAh kapasiteli bataryasıyla geliyor. Gelelim kamera kısmına...
Arka yüzünde 48 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen bir ana kamera bulunuyor ve bu kameraya 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP derinlik sensörü eşlik ediyor.
Android 10 işletim sistemi kurulu olarak kutusundan çıkan ve Huawei EMUI 10.1 sürümüyle gelen telefon, USB Type-C girişini kullanıyor; ancak üzerinde 3.5mm kulaklık yuvası da bulunuyor.
Huawei P Smart S Türkiye fiyatı ise 3499 TL olarak belirlendi.
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