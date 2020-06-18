Huawei Next Image 2020 Fotoğrafçılık Yarışması başladı

2019 yılında, 520 binden fazla katılımcıya ev sahipliği yapan Huawei Next Image, 2020 yılında da yapılacak. Tüm global fotoğrafçıları bir araya getiren ve dünyanın görsel sanatını yansıtma amacı taşıyan Huawei Next Image 2020, yaratıcılığın pozitif gücünü kullanarak oluşturulan muhteşem eserler ile insanları birbirlerine bağlayacak.

Tüm Huawei akıllı telefon kullanıcılarının katılabileceği global yarışma, katılımcıların yaratıcılıklarını tüm dünya ile paylaşabilecekleri toplamda 6 kategoriden oluşuyor:

1. Yüzler, telefonun porte modunu kullanarak yaratıcı bir şekilde çekilen fotoğrafların yükleneceği kategori.

2. İyi Geceler, düşük ışıkta Huawei telefonların eşsiz gece modunu kullanarak yakalanan gece manzaralarını yükleyebileceğiniz kategori.

3. Merhaba Hayat! kategorisinde, günlük hayatta kullanıcıları etkileyen duygusal veya ilham verici bir sahneyi anlatan fotoğraflar yer alacak.

4. Yakın Uzak kategorisinde, Huawei telefon kameralarında telefoto lens, süper geniş açılı lens ya da makro çekim lensi gibi özellikleri kullanarak yeni bir deneyim yakalanan fotoğraflara yer verilecek.

5. Öykücü kategorisinde yarışacak olanlar en az 3 en fazla 9 fotoğraf ile bir hikayeyi anlatacaklar.

6. Live Moments, katılımcıların hayata karşı olumlu hikayelerini 10 dakikalık videolar ile sergileyebilecekleri kategori.

Yarışmaya katılmak için, Next Image Awards'ın resmi başvuru alanlarından biri olan Huawei Topluluğu da kullanılabiliyor. Sadece elektronik kayıtların kabul edileceği yarışmaya başvurular Huawei Community web sitesinden veya Huawei Next Image 2020 global sayfasından alınacak.

E-posta ile yarışma kaydı göndermek kabul edilmeyecek. Yarışma başvurularında yer alacak tüm fotoğrafların Huawei telefon kameraları ile çekilmiş olması gerekiyor. Ancak daha önce herhangi bir yarışmada ödül kazanan veya halka açık bir dergide yayınlanan başvurular kabul edilmeyecek. Yarışmaya katılım için belirlenen son tarih 31 Temmuz 2020.

Fotoğraflar yalnızca .jpg formatında kabul edilecek. Fotoğrafın kısa kenar çözünürlüğü en az 1.000 piksel olması ve tek bir fotoğrafın 20 MB'ı geçmemesi gerekiyor. Her katılımcı en fazla 30 farklı fotoğraf ile katılabiliyor.

Huawei Next Image 2020 Ödüller

Büyük Ödül: Yılın fotoğrafçısı (3 katılımcı)

10.000 USD para ödülü

Huawei P40 Pro (8 GB + 256 GB) akıllı telefon

Elektronik ödül sertifikası

Kategorinin En İyileri (15 Katılımcı)

1.000 USD para ödülü

Huawei P40 Pro (8 GB + 256 GB) akıllı telefon

Elektronik ödül sertifikası

Umut Vadedenler (50 katılımcı)

Huawei P40 Pro (8 GB + 256 GB) akıllı telefon

Elektronik ödül sertifikası

Mansiyon Ödülleri (5 katılımcı)

Huawei P40 Pro (8 GB + 256 GB) akıllı telefon

Elektronik ödül sertifikası

Next-Image Awards 2020 Fotoğrafçılık Yarışması, jüri olarak dünyaca ünlü fotoğrafçıları konuk ediyor. “Afganistan Kızı” başlıklı fotoğrafı ile fotoğraf tarihinin en ikonik ve güçlü fotoğrafçılarından biri haline gelen Steve McCurry, Robert Capa Madalyası, Ulusal Basın Fotoğrafçısı Ödülü ve dört Jose Ödülü de dahil olmak üzere birçok ödülü kazandı. Elizaveta Porodina, Rusya'nın ünlü moda portre fotoğrafçısı. Porodina, alternatif şekiller ve göz alıcı renkler kullanmasıyla ünlü. Reuben Krabbe, polarize stilleri ve güneş tutulması gibi konuları sergilemek için yaratıcı fotoğrafçılık tekniklerini kullanan Kanadalı ekstrem spor fotoğrafçı. Karolina Henke, uluslararası moda ve sanat fotoğrafçılığı alanında saygın bir yere sahip, tanınmış bir İsveçli fotoğrafçıdır. Jüri üyeleri arasında Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Küresel Marka Lideri, Andrew Garrihy ve Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Tüketici Stratejisi Pazarlama Bölümü Başkan Yardımcısı Li Changznu da yer alacak.



