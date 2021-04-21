Huawei MateBook X Pro incelemesi

Telefonları sık sık değiştirirken dizüstü bilgisayarlarımız söz konusu olduğunda yıllarca bu durumu ihmal ettik. Oysa işimizi, eğitimimizi, eğlence dünyamızı da içine alan dizüstü bilgisayarlar da bu nedenle oldukça önemli. Ama pandemi ile birlikte önemi daha da arttı.

Bu noktada akıllardaki soru ise şu: Hangi dizüstü bilgisayarı almalıyım? Piyasada pek çok model var, ancak bugün sizlere anlatacağım model, piyasanın en iddialı dizüstü bilgisayarlarından biri. Yaklaşık iki haftadır kullanıyorum ve pek çok açıdan beni tatmin ettiğini söyleyebilirim.



EKRAN

13.9 inç ekran büyüklüğüne sahip olan MateBook X Pro’nun bence en önemli farklarından biri önceki MateBook X Pro modellerinde olduğu gibi 3K FullView ekran sunuyor olması. Yüzde 91 ekran/gövde oranına sahip bir ekrandan söz ediyoruz. Klavyenin içine konumlandırılan Webcam, ekran çerçevesinin herhangi bir yerinde bulunmuyor ve alandan tasarruf sağlanıyor. Böylece ince çerçevelerle birlikte 3000x2000 piksel ekran çözünürlüğü sunan oldukça geniş bir ekrana sahibiz.

Görüntü özellikleri sRGB renk uzayının tamamını kapsarken, aynı zamanda 450 nit ekran parlaklık seviyesi sunan MateBook X Pro, bu nedenle hemen her ışık koşulunda rahatça kullanılabiliyor ve ekrandakileri rahatça görebiliyorsunuz.



GÖZLERİ YORMUYOR

Ayrıca bu cihazın ekranı da göz dostu bir yapıda. Düşük mavi ışık özelliği sunan MateBook X Pro, bu sayede ekran başında saatlerimizi geçirsek de gözlerimiz yormuyor.

Ekranımız elbette dokunmatik ve dokunma hassasiyeti de oldukça yüksek seviyede. Ekran üzerinden de kolayca bilgisayarı kullanabiliyoruz. Ayrıca ekrana üç parmağınızla dokunarak aşağı kaydırdığınızda dilediğiniz gibi ekran görüntüsü alabiliyorsunuz. Bunun için ayrıca bir program indirmenize gerek yok. Huawei MateBook X Pro ile birlikte yüklü olarak gelen PC Manager uygulaması sayesinde istersek tek dokunuşla tam ekran, istersek bir pencere içeriğini, istersek de metnin ekran görüntüsünü alabiliyoruz. Üstelik ekran görüntüsü aldığınız metin otomatik olarak yazıya da dönüştürülebiliyor.



Ekranla ilgili son olarak diyebileceğim şu: Özellikle iş için gerçekten kullanışlı bir ekranı var. 3:2 üretkenlik En Boy Oranı ekranı, her sayfada daha fazla içerik görmenizi sağlarken, ofis işleriniz veya web'de gezinmeniz için daha verimli diyebiliriz.

HEM İNCE, HEM HAFİF

Yeni MateBook X Pro, oldukça ince ve hafif bir tasarıma sahip. En ince kısmı 4.99 mm olan ürünün ağırlığı ise sadece 1.33 kg. Böylece yanımızda kolayca taşıyabiliyoruz. Ve tabii MateBook X Pro hayli sağlam bir laptop. Uçak sınıfı alüminyum alaşımlı tek gövde ve elmas kesimli kenarlar cihaza ayrı bir hava katmış. Ayrıca seramik kumlama, yüzeyin güzel görünmesini ve elde tutulmasının rahat olmasını sağlıyor.



Tasarımdan bahsetmişken klavye ve Free Touch'tan da bahsetmezsek olmaz. Dizüstü bilgisayarınızı kullanırken genel olarak mouse'a da ihtiyaç duyarsınız. Ancak MateBook X Pro'da kullanılan tam yüzey dokunmatik Free Touch touchpad ile mouse'a pek ihtiyacınız kalmayacak ve fazlasıyla verim alabileceğinizi söyleyebilirim.

KLAVYEYE GÖMÜLÜ WEBCAM, GİZLİLİĞİNİZİ KORUYOR

Diğer yandan webcam de klavyeye gömülü olarak geliyor. Bu sayede hem ekran çerçevesinde olmaması nedeniyle daha geniş bir ekrana sahip olurken, hem de gizlilik söz konusu olduğunda önemli bir avantaj sağlıyor. Kameraya bant çekmek gibi dertleriniz olmayacak. Çünkü üzerine bir kez dokunup kamerayı açarken, tek dokunuşla da kapatarak kamerayı tamamen ortadan kaldırabiliyorsunuz.



Klavye ile yazmak da oldukça rahat. Hafif dokunuşlarla yazı yazarken, diğer yandan arkadan aydınlatmasının olması da önemli bir özellik.

YÜKSEK PERFORMANS

Intel Iris Xe ekran kartlı 11. Nesil Intel Core i7 işlemciden gücünü alan MateBook X Pro, oldukça ince ve hafif bir yapıda olmasına rağmen yüksek bir performans sunuyor. Çoklu görev verimliliğinden daha hızlı görüntü işlemeye pek çok açıdan kullanıcısını tatmin eden MateBook X Pro, önceki nesle göre de daha akıcı oyun deneyimi sunuyor.

BATARYA ÖMRÜ

Gelelim batarya ömrüne... Bunca işin üstesinden gelen MateBook X Pro, bataryaya ne kadar yükleniyor? İki haftalık kullanımım sonucunda şunu net olarak söyleyebilirim: 11 saate kadar sizi yarı yolda bırakmıyor. Basit işlemler için 11 saat, internet sitelerinde dolaşırken 10 saat, 1080p çözünürlüğünde video izlemek istediğinizde ise 10 saate kadar batarya ömrü sunuyor.



Ayrıca batarya, yüzde 0'dan yüzde 100'e kadar sadece 100 dakikada şarj oluyor ve 11 saat boyunca da kesintisiz bir şekilde MateBook X Pro'yu kullanabiliyorsunuz. Bataryayı 1 saat şarj ettiğinizde ise yüzde 78’e kadar doluyor. Bu arada diğer Huawei cihazlarınızı da MateBook X Pro üzerinden kablosuz olarak şarj edebileceğinizi de söyleyelim.

Bu cihazın beğendiğim bir başka yanı da 160 gram ağırlığında olan şarj adaptörü. Sadece bir bilgisayar faresi büyüklüğünde ve hafifliğinde…

Wi-Fi 6 İLE ÜÇ KAT DAHA HIZLI İNTERNET

Huawei MateBook X Pro, en yeni bağlantı teknolojilerini kullanıyor. Wi-Fi 5'e göre 3 kat daha hızlı çift antenli Wi-Fi 6 desteği ile gelen ürün, Bluetooth 5.1 desteğine de sahip.

MateBook X Pro, ses tarafında da boyundan büyük işler yapıyor. Dahili dört hoparlörle birlikte gelen ürün, bölünmüş frekans kurulumu, müzik veya filmlerdeki zengin ayrıntıları hissetmenizi sağlıyor. Film ya da dizi izlerken, oyun oynarken ses performansından gayet memnun kalacağınızı söyleyebilirim.

Ses demişken şunu da belirtelim: MateBook X Pro'da yer alan çift mikrofon, bilgisayarınız üzerinden katıldığınız toplantılarda sesinizin karşı tarafa net bir şekilde iletilmesini sağlıyor. Siz odanın neresinde olursanız olun, mikrofonlar 5 metreye kadar uzaklıktan sesinizi net bir şekilde alıyor ve karşı tarafa iletiyor.

Huawei, telefonlarıyla dizüstü bilgisayarları arasında müthiş bir entegrasyon da yapmış. Bu sayede telefonunuzdan bilgisayarınıza ya da bilgisayarınızdan telefonunuza kolayca dosya transferi yapabiliyorsunuz. Bunun için Huawei telefonunuzu MateBook X Pro’nun yanında tutmak yeterli.

Dilerseniz gelen çağrıları doğrudan dizüstü bilgisayarınız üzerinden de alabiliyorsunuz ve telefonu elinize almak istemediğiniz durumlarda MateBook X Pro, görüşmenizi yapmanıza izin veriyor. Yine bu özellik sayesinde aynı anda üç telefon uygulamasını açabilirsiniz. Telefonunuzdaki uygulamalar arasında sürekli geçiş yapmanıza da böylece gerek kalmıyor.

Son olarak MateBook X Pro'nun parmak izi tarayıcısına değinelim. Bu tarayıcı güç düğmesinde yer alıyor. Tek bir dokunuşla ekran kilidinizi hızlıca açabiliyorsunuz.



FİYATLAR

Fiyatlar ise modeline göre farklılık gösteriyor.

MateBook X Pro i5-1135G7/16GB/512GB/Iris, Gray – 15.999 TL

MateBook X Pro i7-1165G7/16GB/512GB/Iris, Gray – 17.999 TL

MateBook X Pro i7-1165G7/16GB/1TB/Iris, Green – 18.999 TL

Sonuç itibariyle MateBook X Pro, pek çok açıdan kullanıcısını tatmin edecek bir dizüstü bilgisayar. Eğer uzun yıllar işinizi fazlasıyla görecek bir bilgisayar arıyorsanız MateBook X Pro, tam size göre.







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