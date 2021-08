Huawei MateBook 14 incelemesi

Okula dönüş döneminden bahsetmişken hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin tüm ihtiyaçlarına yanıt verebilen Huawei MateBook 14 de şu sıra dizüstü bilgisayar satın alacaklar için ideal bir seçenek.

Öncelikle çok ince bir dizüstü bilgisayardan söz ediyoruz. 15.9 mm kalınlığında olan ve ağırlığı 1.49 kg olan Huawei MateBook 14, size ağırlığını hissettirmediği için gittiğiniz her yere rahatça taşıyabileceğiniz bir ürün. İnceliğinden ve hafifliğinden bahsetmişken, elbette şık tasarımını da fark etmişsinizdir. Elmas kesim köşeler, bu ürüne ayrı bir hava katmış ve hem şık hem de kaliteli olduğunu uzaktan belli ediyor. Ayrıca MateBook 14’ün rafine kumlama kaplamalı metal gövdesi de ele rahatça oturmasını sağlıyor, bu açıdan da beğendiğim bir ürün oldu.



Bir Huawei marka dizüstü bilgisayarınız varsa, ekran deneyimi konusunda her zaman 1-0 öndesiniz demektir. Ekranı kaplayan ince çerçeveler ile birlikte FullView Dokunmatik Ekran, daha verimli bir kullanıcı deneyimi sunuyor. MateBook 14 de bu deneyimi fazlasıyla sunan, 14 inç ekran büyüklüğüne sahip bir model. 2160x1440 piksel ekran çözünürlüğü sunan ve 1500:1 kontrast oranına sahip yeni MateBook 14, yüzde 100 sRGB Renk Gamı’na sahip ve 300 nit’e kadar da parlaklık seviyesi sunuyor. Yani hemen her ışık koşulunda ekrandaki görüntüyü rahatça görebiliyorsunuz.

Matebook’ların ekran çerçevelerinin oldukça ince olduğunu az önce söylemiştim. MateBook 14 de bu açıdan sınırları zorlayan bir ürün. Daha ince kenarlıklar, daha büyük bir ekran/kasa oranı anlamına geliyor. Bu açıdan MateBook 14’ün 4.9 mm kalınlığında olan ekran çerçeveleri ile birlikte ekran/kasa oranı yüzde 90’ı buluyor.



Ekranın 3:2 en boy oranı da bir başka önemli nokta. Geleneksel 16:9 en boy oranına göre bu ekranda bir bakışta çok daha fazla içeriği görsel olarak görme şansınız oluyor.

Bu ekranı gördükten sonra MateBook serisini bir süre kullandığınızda fark edeceksiniz: Diğer dizüstü bilgisayarların ekran çerçeveleri gözünüze çok daha kalın gelmeye başlayacak ve Huawei’nin sunduğu bu deneyimden vazgeçmek istemeyeceksiniz.

Ekranla ilgili son bir şey daha söyleyeyim: Bu cihazın ekranı göz dostu bir yapıda. Düşük mavi ışık özelliği sunan ve gözlerimizi bu zararlı ışıktan koruyan MateBook 14, bu sayede ekran başında saatlerimizi geçirsek de gözlerimiz yormuyor.



Huawei MateBook 14, çoklu bağlantı seçenekleriyle de ekstra bir dönüştürücüye ihtiyaç bırakmadan diğer cihazlarla bağlantı kurmanızı sağlıyor. Cihazın sol kısmında USB Type-C girişi, 3.5 mm kulaklık yuvası ve HDMI portu yer alırken, sağ tarafta ise iki USB 3.2 girişi yer alıyor.

Biraz da klavyeden konuşalım. Tam boyutlu arkadan aydınlatmalı klavyesi ile dikkat çeken MateBook 14, daha rahat yazma deneyimi sunan bir tasarıma sahip. Her tuş, dokunuşlar için oldukça hassas bir yapıda ve uzun süreli kullanımlarda bizi yormuyor.

Klavyenin sağ üst kısmında yer alan güç tuşu, aynı zamanda parmak izi tarayıcısı olarak da iş görüyor ve çalışma hızı oldukça iyi.



MateBook 14, webcam’e bant çekme derdini bitiriyor. Çünkü webcam, bu cihazda ekran üzerinde değil, klavyede yer alıyor. Webcam’i kullanmadığınız durumlarda kapatıp tamamen gizleyebiliyorsunuz.

Yeni MateBook 14, tasarımı ve ekranıyla farkını ortaya koyarken, sunduğu yüksek performansla da beklentileri karşılayan bir ürün. Bu yüksek performansını da elbette güçlü işlemcisine borçlu. 11. Nesil Intel Core i5-1135G7 ya da 11. Nesil Intel Core i7-1165G7 işlemciden gücünü alan MateBook 14, RAM tarafında da beklentileri karşılıyor.

16 GB DDR4 ile geldiği için birden çok uygulamayı eşzamanlı kullandığınızda herhangi bir ağırlık, yavaşlık hissetmiyorsunuz ve akıcı bir kullanıcı deneyimi mümkün oluyor. 16 GB DDR4, daha hızlı veri aktarımı ile birlikte daha fazla enerji tasarrufu yapabilmesini de sağlıyor.



MateBook 14’ün hızlı yapısına katkıda bulunan bir başka nokta da depolama tarafında kendini gösteriyor. Seçtiğiniz modele göre değişmekle birlikte 512 GB’a kadar SSD sunuluyor.

İster öğrenci olun ister öğretmen, ihtiyacınız olan pek çok uygulamayı MateBook 14’te rahatça kullanabiliyorsunuz. Yüksek performans sunması ise bu bilgisayarın gürültü çıkardığı ya da ısındığı anlamına kesinlikle gelmiyor. Aksine Huawei, bu bilgisayarı tasarlarken soğutma sistemi üzerinde özel olarak çalışmış. Huawei Shark Fin adı verilen bu özel tasarımda daha büyük ve daha ince yüksek yoğunluklu fan kanatları, daha fazla hava hacmi sağlıyor. Bu hava hacmi, geleneksel bir fanla kıyaslandığında yüzde 39 oranında daha yüksek, ama daha da önemlisi gürültü problemi kesinlikle tyok ve bir fısıltı kadar sessiz çalışıyor.



Huawei MateBook 14, uzun batarya ömrüyle de dikkat çeken bir dizüstü bilgisayar. Örneğin pili tam şarj ettiğinizde 10 saate kadar bilgisayarınızda bulunan 1080p çözünürlüğündeki bir videoyu izleyebilmeniz mümkün.

Hızlı şarj desteği de önemli. Örneğin bilgisayarınızın bataryası boş ve çok dar bir vaktiniz var, evden çıkmak üzeresiniz. Bu durumda MateBook 14’ü sadece 15 dakika şarj ettiğinizde 2.5 saatlik batarya ömrü elde ediyorsunuz.

Özetle MateBook 14 kullanıyorsanız, rutin işlerinizi yaparken priz arayışına pek girmeyeceksiniz. Tüm gün şarj bitti bitecek kabusunu yaşamadan, yanınızda olacak bir bilgisayarı kim istemez?

Bataryadan bahsetmişken bu noktada şarj cihazı için de bir parantez açmak istiyorum. Sadece 160 gram ağırlığında olan bu portatif hızlı şarj adaptörü, kolayca taşınabiliyor ve küçük yapısı nedeniyle de çantanızda yer kaplamıyor.



Huawei ekosisteminde bulunan cihazlar, birbirleriyle tam uyum içinde çalışıyor. Bir Huawei telefonunuz varsa MateBook 14 ile olan etkileşim, kullanıcı deneyiminize yeni bir boyut katıyor. Örneğin çoklu ekran işbirliği… Huawei Share özelliği sayesinde kabloya ya da ek bir uygulamaya ihtiyaç duymadan telefon ve bilgisayarınız arasında bağlantı kurabiliyor, dosya alışverişi yapabiliyor, telefon ekranını bilgisayarınızın ekranına yansıtarak büyük ekrandan telefonunuzu kullanabiliyorsunuz. Gelen çağrıları dahi yine MateBook 14 üzerinden alabiliyorsunuz.

Fiyatlar şöyle:

HUAWEI MateBook 14 i5 - 16GB + 512GB - 11.999,00 TL

HUAWEI MateBook 14 i7 - 16GB + 512GB – 12.999,00 TL



Bu bilgisayar “Herkes için bir MateBook” mottosuyla profesyoneller, ofiste ya da evinde çalışanlar dahil geniş bir kitleye hitap ediyor ve özellikle de okula dönüş döneminde öğrenci ve öğretmenlerimizin bu bilgisayara şans vermesinde fayda var. Hafif, ince ve şık tasarımı ile birlikte yüksek performans sunan ve tüm bunları yaparken uzun batarya ömrü ile tüm gün yanınızda olan MateBook 14, sizin için ideal bir seçenek.







Sponsorlu İçerik