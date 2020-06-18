Huawei Mate 40 serisi ne zaman tanıtılacak?

Huawei Mate 30 serisi, özellikle de donanım özellikleri bakımından rakiplerini hayli zorlayayan telefonlar oldu. Google servislerinin bulunmaması nedeniyle sınırlı bir etkinlikle tanıtılan ve sınırlı sayıda satılan ürünün ardından şirket, Huawei Mobil Servisleri'ni geliştirmeye hız verdi ve Mate 30'un çıkışının ardından epey yol aldı. Peki Mate 40 serisi ne zaman gelecek?

Huawei'ye yakın kaynaklardan sızan bilgiye göre Mate 40 serisi, üretim için henüz hazır değil. Şirket, tedarikçilerine yeni amiral gemisine ait bazı bileşenlerin üretimini geciktirmesini, bazı bileşenlerin ise üretimini tamamen durdurmasını istedi. Ayrıca yaz döneminde de bazı bileşenlerin siparişlerini azaltacağını bildirdi.

Dolayısıyla yakın bir zamanda Huawei Mate 40 serisinin gelmesi beklenmiyor. Kirin 1000 işlemcilerin yetişmemesi durumunda bu cihazlarda Samsung'un veya MediaTek'in işlemcilerinden biri de yer alabilir.

Huawei Mate 30'un Eylül ayında tanıtıldığı düşünüldüğünde Mate 40 serisinin de Eylül-Ekim aylarında görücüye çıkması kuvvetle muhtemel görünüyor.



