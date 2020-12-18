Huawei Mate 40 Pro incelemesi

TASARIM

Önce telefonun tasarımından bahsedelim. Öncelikle bu telefonun tek bir rengi yok. Arka kasası beyaz renkte görünse de farklı ışık koşullarında renk değiştirebilen yapısı gerçekten de çok hoş görünüyor.

Kamera kurulumu da diğer telefonlarla hiç benzerlik göstermiyor ve oldukça farklı bir tasarım söz konusu.

9.1 mm inceliğinde olan Mate 40 Pro’nun dikkat çeken bir diğer özelliği de ses açma/kapama tuşunun geri gelmiş olması. Geri gelmesi diyorum, çünkü Mate 30 Pro’da bu tuş yoktu ve ekran üzerinden kontrolü sağlıyordunuz. Ancak tuşların geri gelmesi bence çok daha iyi olmuş.



Telefonun alt kısmında da SIM kart girişi ile birlikte USB Type-C yuvasını görüyoruz. Hoparlörlerden biri de bu bölümde yer alıyor. Ancak cihazın tepesinde de hoparlör yer aldığından Huawei, Mate 40 Pro ile birlikte artık Stereo hoparlör sunuyor. Üst kısımda ayrıca bir kızıl ötesi sensörümüz ve ekstra bir mikrofonumuz var.

EKRAN

Gelelim Mate 40 Pro’nun ekranına. Mate 30 Pro’ya benzer şekilde ekran kavisli bir yapıya sahip ve yüzde 94.1 ekran/gövde oranıyla öne çıkıyor. Yani çerçeveler olabildiğinde ortadan kaybolmuş ve ekranın büyük bir kısmı kullanıcıya bırakılmış. 6.76 inç ekran büyüklüğü ile gelen Mate 40 Pro, 1344x2772 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor.



90 Hz ekran yenileme hızıyla dikkat çeken telefon, böylece oldukça akıcı bir ekran deneyimi sunuyor. Varsayılan olarak 90 Hz ekran yenileme hızı seçili olan Mate 40 Pro’yu kullanırken dilerseniz batarya ömrünü daha uzun tutmak adına 60 Hz’i seçebilirsiniz. Bu ayar değişikliğini de ekran ayarlarından kolayca yapabilirsiniz.

Ekrandan bahsetmişken parmak izi tarayıcının da ekrana gömülü olarak geldiğini belirtelim. Parmak izinizi tanımladıktan sonra ekran kilidi parmağınız temas eder etmez açılıyor. Yüz tanıma teknolojisini de Mate 40 Pro ile kullanabiliyorsunuz.



İŞLEMCİ

Huawei Mate 40 Pro’nun en güçlü yanlarından biri de kullandığı işlemci. 5 nm üretim sürecinden geçen Kirin 9000 5G, Mate 40 Pro’yu gerçek bir amiral telefon yapıyor.



RAM & HAFIZA

8 GB RAM’le gelen ve her açıdan yüksek performans gösteren telefonda 256 GB dahili hafıza bulunuyor. Dilerseniz Huawei Nano Hafıza kartını kullanarak da toplam hafızayı artırabiliyorsunuz. Ancak 256 GB dahili hafızanın gayet yeterli olduğunu da belirtmemiz gerekiyor.

KAMERA

Ön

Mate 40 Pro, kamera tarafında da oldukça iddialı bir telefon. Önce telefonun ön yüzünden başlayalım. Çift ön kamera kullanan telefonun ana kamerası 13 MP’lik f/2.4 diyafram açıklığı sunan ultra geniş açılı bir kamera. Yanında ise yüz tanıma gibi bir dizi özellik için gerekli olan ToF 3D sensör yer alıyor. Ayrıca ön kamera ile 4K 60 FPS’e kadar çekim yapabilmek mümkün.



Arka

Arka yüzde 50 MP çözünürlüğünde f1.9 diyafram açıklığı sunan bir ana kameramız var. Beraberinde bir de f1.8 diyafram değerinde 20 MP ultra geniş sine kameramız bulunuyor. Düşük ışık performansı gerçekten de oldukça iyi. Ultra geniş açılı kamera ile fotoğraf çekerken kenardaki nesneler de bozulmuyor; çünkü yapay zeka bu sorunu çözüyor.



Bununla birlikte bir de 12 MP tele foto kameramız var. Bu sayede kayıpsız 5x optik zum yapabiliyoruz. Hibrit zum yapmak istersek de bu değer 10x’e kadar çıkıyor.



Bir de 50X dijital zum yapabiliyoruz ve çok uzakları birkaç dokunuşla yakın edebiliyoruz. Bu denli zum yapıldığında titreme olmaması için Mate 40 Pro, OIS özelliğini de kullanıcılara sunuyor.



Mate 40 Pro’da bulunan lazer sensör de hızlı odaklama konusunda yardımcı oluyor ve HDR özelliğini de kullanarak çekim yaptığımızda düşük ışıklı bölgeler sorun olmaktan çıkıyor. HDR özelliği ile arkadan ışık gelse bile çekilen kişi ya da nesnenin yapay zeka ile aydınlatılması sağlanıyor.



AI Tracking özelliği de yapay zeka ile birlikte odaklanmak istediğiniz nesneyi takip etmenizi sağlıyor. Bununla birlikte yapay zeka, çekimlerde stabilizasyon konusunda da büyük fayda sağlıyor ve bisiklet binerken ya da hareketli bir anınız söz konusu olduğunda daha çarpıcı bir sonuç elde edebiliyorsunuz.

Ultra ağır video çekimi de Mate 40 Pro’nun bir başka çarpıcı özelliği… 720p çözünürlükte saniyede 3840 kare gibi bir değere ulaşabiliyorsunuz.

Video tarafında da 4K 60 FPS desteği bulunuyor.



BATARYA

Mate 40 Pro’nun sevdiğim bir diğer yanı da 4400 mAh kapasiteli bataryasıyla birlikte 66W hızlı şarj desteğinin olması. Bataryanın tam şarj olması için oldukça az bir süre bekliyorsunuz. Diğer yandan Mate 40 Pro’yu kablosuz şarj etmek istediğinizde de 50W kablosuz hızlı şarj desteği sunuluyor. Telefonda ayrıca kablosuz ters şarj özelliği de mevcut. Bu sayede Mate 40 Pro’yu kullanarak herhangi bir kablo gerekmeksizin kulaklığınızı, saatinizi ve diğer cihazlarınızı şarj edebiliyorsunuz.

PHONE CLONE

Mate 40 Pro’yu satın aldık ve eski telefonumuzdan rehber kayıtlarımızı, fotoğraflarımızı ve diğer tüm bilgilerimizi yeni telefona taşımamız gerekiyor. Hiç telaş etmeyin. Huawei’nin Phone Clone uygulaması sayesinde hiç uğraşmadan eski telefonunuzdaki her şeyi yenisine taşıyabilirsiniz. Hangi model telefon olduğunun da hiçbir önemi yok.



APP GALLERY

Huawei cihazlarda boy gösteren AppGallery, dünyanın en büyük üçüncü uygulama mağazası olma özelliğine sahip. Mate 40 Pro’yu kullanırken de zevkinize ve ihtiyaçlarınıza göre pek çok uygulamayı indirebilirsiniz. Bir diğer önemli nokta da Türkiye’deki lokal uygulamaların birçoğuna da App Gallery üzerinden kolayca ulaşabilme şansınızın bulunması.



YOUTUBE



YouTube uygulamasını AppGallery üzerinden indirmiyoruz. Bunun yerine Huawei Browser ile YouTube’a giriyoruz ve gayet de basit bir yol.



HUAWEI PETAL SEARCH VE PETAL MAPS

Petal Search

Petal Search de Mate 40 Pro’nun öne çıkan bir diğer özelliği. Ön yüklü olarak gelen Petal Search, Huawei’nin resmi arama motoru. Peki bu arama motoru ile neler yapabilirsiniz? Pek çok şey! Herhangi bir uygulamayı indirmek için Peatch Search’ü kullanabileceğiniz gibi en güncel haberleri ve gelişmeleri de yine Petal Search üzerinden takip edebilirsiniz. Diğer yandan Petal Search’te bulunan profesyonel içerik filtreleri de haberleri özelleştirmenize ve favori kaynakları seçmenize olanak tanıyor.



Petal Search aynı zamanda gelişmiş bir görsel arama aracı olarak da kullanılabiliyor. Örneğin hakkında detaylı bilgi almak istediğiniz bir televizyon ya da sandalyenin fotoğrafını çekerek bu ürünleri nerede bulabileceğini ve fiyat bilgisini hızlıca öğrenebiliyorsunuz. Petal Search’ün hayvan ve bitki türlerine ait fotoğrafları da tanıyıp bilgi verdiğini belirtelim.

Petal Maps

Gelelim Petal Maps’e. Mate 40 Pro’nuz varsa ayrıca bir harita uygulamasına ihtiyacınız yok. Çünkü Petal Maps hemen her işini görüyor. 140’tan fazla ülke ve bölgede kullanılabilen uygulama ile bir yandan haritayı detaylıca görüntülerken, diğer yandan yol tarifleri alabiliyor, gerçek zamanlı trafik güncellemesi gibi özelliklerden yararlanabiliyorsunuz. Ayrıca Petal Maps’in 129 şehirde gerçek zamanlı toplu taşıma güncellemelerini de sağladığını belirtelim.

SONUÇ

5G desteğiyle beraber gelen ve WiFi 6, Bluetooth 5.2, kızıl ötesi ve NFC bağlantı teknolojilerini de destekleyen Mate 40 Pro için ‘geleceğin telefonu’ da diyebiliriz. En yeni teknolojileri kullanan ve bataryasından kamerasına, tasarımından işlemcisine tam bir amiral telefon.







Bu bir ilandır