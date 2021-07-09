Huawei FreeBuds 4 incelemesi

Huawei’nin geniş ekosistemine katılan yeni ürün FreeBuds 4 oldu. Yaklaşık bir haftadır bu kulaklığı kullanıyorum ve kulağınıza nefes aldıracak özel tasarımından ses kalitesine, aktif gürültü engelleme gibi sunduğu teknolojilerden batarya ömrüne merak ettiğiniz her şeyi bu incelemede anlatmaya çalışacağız.



Önce tasarımdan başlayalım, ki FreeBuds 4’ün en sevdiğim yanlarından biri burası… Bu kulaklıklar, kulağınıza nefes aldıracak, kimseyi daraltmayacak. Çünkü tasarım tarafında oldukça iddialı bir kulaklık var elimizde. FreeBuds 4 kulaklıklar küpe kadar hafif bir yapıda, sadece 4.1 gram... Kulağa kolayca yerleşen ve tam oturan bir yapıya sahip. Diğer pek çok kulaklık modelinden farklı olarak kulak kanalına kadar girmeyen bu tasarım, hem kulağa baskı uygulamadığı için rahatsız etmiyor hem de kulaklarda sağlam bir şekilde asılı kalmasını sağlıyor.

Silikon kulaklık uçlarıyla birlikte bir kulaklık kullandığımda bir süre sonra rahatsız etmeye başlıyor. Oysa FreeBuds 4 bu açıdan kesinlikle daha ergonomik olmuş. FreeBuds 4’ü çalışırken, yolda yürüyüş yaparken veya spor yaparken rahatça kullanabilirsiniz.



Kulaklıkların hafif olduğunu söylemiştik, aynı şekilde şarj kasasında da bu değişimi görüyoruz. 45 gram ağırlığında olan FreeBuds 4’ün şarj kasası oldukça hafif bir yapıda. Huawei, önceki nesle göre hem hacim olarak hem de ağırlık olarak bu kasayı daha da hafif ve küçük bir hale getirmiş. İster çantanıza koyun, isterseniz cebiniz.... Hem hafif hem de cebinizde fazla yer kaplamaması bence büyük bir avantaj.

Tasarımdan bahsediyorsak renkleri de konuşmazsak olmaz. FreeBuds 4’ün renk olarak iki farklı modeli bulunuyor. Elimde tuttuğum gümüş orman rengindeki modeli ile birlikte ayrıca seramik beyaz olan modeli de tercih edebilirsiniz. Ancak işin aslı ben bu mat kaplama olan modeli fazlasıyla sevdim. Hem kullanmakta olduğum Mate 40 Pro ve MateBook X Pro ile uyumlu, hem de bence göze fazlasıyla hoş geliyor.



Tasarımından bahsettik, peki ses tarafında FreeBuds 4 neler yapıyor? Bu ürün, ilk kez açık kulaklıklarda Uyarlanabilir Kulak Eşleştirme teknolojisini kullanıyor. Peki bu ne demek? Kulak şekli kişiden kişiye farklılık gösteriyor ve kullanım durumunu otomatik olarak algılaması sayesinde her kullanıcı için optimum gürültü engelleme sağlanmış oluyor. Böylece kullanıcıların kullanım durumlarının bir önemi kalmıyor, yüksek çözünürlüklü ses kalitesi tüm FreeBuds 4 kullanıcılarına sunulmuş oluyor.

25 dB maksimum gürültü azaltma derinliği sunan FreeBuds 4, çift mikrofonlu gürültü engelleme teknolojisini kullanıyor. Bu sayede ortam gürültüsü daha yüksek bir doğrulukla belirlenebilirken, gürültü engelleme teknolojisi de işini başarılı bir şekilde yapabiliyor.



İster uçakta, ister metrobüste veya gürültülü bir çalışma ortamında… Nerede olursanız olun gürültü artık sizin için dert değil. Kulağınıza takın, keyfinize bakın.

Gürültüyü başarılı bir şekilde bastırması dışında bu kulaklıklar ses kalitesi tarafında da işini iyi yapıyor. 14.3 mm dinamik sürücü ile donatılan kulaklıklar, bas performansında da başarılı. FreeBuds 4, bağımsız olarak kapatılmış bir ses boşluğu oluşturmak için geliştirilmiş bir bas geliştirme motoru, bas tüpü ve anakart kullanıyor. FreeBuds 3 ile kıyasladığımızdaFreeBuds 4, hava sızdırmazlığını ve akustik basıncı önemli ölçüde artırıyor.

Sıradan kulaklıklardan farklı olarak 4 kat daha geniş frekans aralığı sunan (40 KHz yüksek frekans aralığı) bu kulaklıklar, dinlediğiniz parçanı zengin detaylarıyla kulağınıza taşıyor. Müzik dinlerken, film izlerken ve oyun oynarken ve elbette telefon görüşmesi yaparken FreeBuds 4’ten fazlasıyla verim alacağını söyleyebilirim.



FreeBuds 4’ü kullanmak, pek açıdan bize pratiklik de kazandırıyor. Telefonu elimize almamıza gerek olmadan gelen aramalara çift dokunuşla cevap verebilirken, yine aynı şekilde görüşmeyi sonlandırabiiyoruz. Aktif gürültü engelleme teknolojini açıp/kapamak için ise bir süre kulaklığın üzerine basılı tutmamız yeterli. Kaydırma işlemini ise sesi açıp kapatmak için kullanıyoruz. Böylece telefonlara pek çok farklı senaryoda elimizin gitmesine gerek kalmamış oluyor.

FreeBuds 4’ün öne çıkan bir başka özelliği ise çift cihaz desteği sunması. Yani bir cihazla eşleştirdiğinizde bir başka cihazla da eşleştirmek için diğer cihazla olan eşleştirmeyi kaldırmanız gerekmiyor. Aynı anda telefon ve tabletinize ya da bilgisayarınıza FreeBuds 4’ü kolayca bağlayabilirsiniz. Böylece bir yandan bilgisayarınızda müzik dinlerken, diğer yandan gelen aramaları da kaçırmamış oluyorsunuz.

Batarya ömrüne gelelim. FreeBuds 4, aktif gürültü engelleme özelliği kapatıldığında 4 saat kesintisiz müzik dinleme imkanı sunuyor. Gürültü engelleme modu açıkken ise bu süre 2.5 saat. İşin içine şarj kutusu da girdiğinde toplamda 22 saate varan bir batarya ömrü söz konusu.

Batarya ömründen bahsetmişken elbette hızlı şarj desteğinin de altını çizelim: Huawei’nin bu üründe kullandığı hızlı şarj teknolojisi sayesinde FreeBuds 4’ü 15 dakika şarj ettiğinizde 2.5 saatlik batarya ömrü elde ediyorsunuz.

Bluetooth 5.2 teknolojisini kullanan Huawei FreeBuds 4’ü Huawei marka cihazlar başta olmak üzere Android veya iOS işletim sistemli herhangi bir cihazla da sorunsuz kullanabiliyorsunuz.

Huawei AI Life uygulamasını kullanarak da kulaklığı kişiselleştirebiliyor, daha detaylı ayarlara ulaşabiliyorsunuz.





Huawei FreeBuds 4, birçok açıdan kullanıcısını tatmin edecek bir kulaklık olmuş. 1399 TL fiyat etiketiyle satılan FreeBuds 4’ü satın alanlara Huawei Band 4 de hediye ediliyor. Bizden hatırlatması…