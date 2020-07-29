HP oyuncular için yeni ürünlerini tanıttı

OMEN masaüstü bilgisayarlar, 25 litre ve 30 litre seçenekleriyle geliyor. 30 litrelik modelin de dahil olduğu kasa seçeneklerinde gelen camlı ön çerçeve ve EMİ kaplamalı cam yan paneller yer alıyor. Yeni masaüstü bilgisayarların özellikleri arasında aşağıdakiler yer alıyor:

* NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti veya AMD Radeon RX 5700 XT'ye varan grafik seçenekleriyle geliyor.

* 5.3GHz'e ulaşabilen 10 çekirdeğe ve 20 iş parçacığına sahip 10. Nesil Intel Core i9-10900K ile en yeni AMD Ryzen 9 9300 masaüstü işlemcisi seçenekleriyle dikkat çekiyor.

* “Zen 2” çekirdek mimarisini kullanan AMD'nin işlemcilerinde 7nm işleme teknolojisi bulunuyor.

* Cooler Master, işlemciler için 92mm hava veya 120mm sıvı soğutucu ve 750W Cooler Master 80 PLUS Platinum PSU opsiyonları sunuyor.

* Kasanın içi, RGB ışıklandırmaya sahip HyperX FURY DDR4-3200Mhz XMP'nin 64GB'lık versiyonuyla donatılmış.

* 2TB WD_Black PCIe M.2 SSD kullanıyor.

* Ön logo, arka fan, iç ışıklandırma, CPU soğutucusu, hafıza ve grafik bölgeleri olmak üzere toplam 6 alanın ışıklandırmasını 5 özel mod'la yönetebiliyor. Akıllı hız aşırtma (overclock) özelliği de patentli bir algoritmayı kullanarak CPU için uygun ayarları belirliyor, otomatik olarak hızı aşırtıyor. Fan Kontrol özelliği de soğutma kontrolüne sessiz, normal ve turbo ayarlarını ekliyor. HYeni OMEN Command Center ile Remote Play (Uzaktan Oynama), My Games (Oyunlarım), Profiles (Profiller), Coaching (Eğitim) ve Rewards (Ödüller) özellikleri geliyor.

OMEN 27i oyun monitörü DCI-P3 renk gamının yüzde 98'ini barındıran Nano IPS panel ile birlikte geliyor ve sRGB'ye kıyasla yüzde 25 daha geniş renk gamı sunuyor. Bu da derin renk tonları ve doğru renkler anlamına geliyor. Aynı zamanda yüzeysel açılarda renk bozulmalarını da engelliyor.

Quad HD (2560x1440) çözünürlük ve 350 nit değerinde parlaklık sunan ürün, NVIDIA G-SYNC uyumluluğuna sahip. Bu sayede ekran takılmaları, gecikmeleri ekran yırtılmaları yaşanmıyor.

27 inç diyagonal monitörde çift sütunlu ayarlanabilir ayaklık ve dört adet yükseltilebilen girişle birlikte geliyor. Ek olarak arka tarafta yer alan elmas şeklindeki ışıklandırma da OMEN Command Center'dan yönetilebiliyor. Patentli nişan destek özelliği de özel şekilli ve renkli göstergeler oluşturuyor.





Yeni OMEN 15, yüzde 8 daha kısa ve yüzde 11 daha ince kasasıyla geliyor. Dizüstü bilgisayarda aynı zamanda Mika Gümüşü ve Gölge Siyahı renk seçeneklerinin yanı sıra tüm tuşlarda opsiyonel RGB ışıklandırma imkanı bulunuyor.

Ürün, MAX-Q Tasarımı ile NVIDIA GeForce RTX 2070 Super'e varan seçeneklerle kutusundan çıkıyor. 10. Nesil Intel Core i7 H Serisi işlemcilere varan seçeneklerin yanı sıra AMD Ryzen 7 H Serisi işlemci seçenekleriyle AMD'nin işlemcilerinin ilk defa kullanıldığı bu OMEN dizüstü bilgisayar, masaüstü seviyesinde performans sunduğu iddiasında. Cihaz aynı zamanda aralarında RAID 0'ı destekleyen 1TB'a varan PCle SSD veya çift PCle SSD ile yükleme sürelerini de azaltıyor.

Oyun seanslarında daha stabil bir kullanım için 180 derece düz olabilen menteşeli tasarımla desteklenen 15.6'' diyagonal ekran sunuyor. OLED UHD 120 Hz veya FHD 300 Hz seçeneğinin yanı sıra seçili yapılandırmalarda NVIDIA G-SYNC teknolojisi de yer alıyor.