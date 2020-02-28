HP, yeni nesil renkli yazıcılarını satışa çıkarıyor

HP Türkiye Genel Müdürü Emre Alaman, yeni modellerle ilgili şu sözleri kaydetti: “Profesyoneller iş yerinde performans ve kaliteden ödün vermeden üretkenliklerini artırmanın yolunu arıyorlar. HP Color LaserJet Pro M100 ve M200 serilerini güncellememizin de sebebi buydu. Kullanıcılara gittikleri her yerde verimli bir çalışma ortamı için en iyi baskı deneyimini, gelişmiş güvenlik seçeneklerini ve güçlü performansı sunmak istiyoruz.”



Çalışanların günden güne mobil yaşam tarzlarını benimsediği bir ortamda istenilen yerden çalışma özgürlüğü de giderek daha önemli hale geliyor. Yeni HP Color LaserJet Pro M100 ve M200 serileri ile HP Smart App içerisindeki Akıllı Görevler sayesinde kullanıcılar, yalnızca telefonlarını kullanarak hızlıca ve kolaylıkla baskı alabiliyor, belge taratabiliyor ve kopyalayabiliyor.





Kullanıcıların mobil cihazlarından yazıcıyı kolaylıkla kontrol edebilmeleri için tasarlanan HP Smart App, Akıllı Görevler sayesinde kullanıcılara zaman kazandırıyor.



HP Smart App'teki Akıllı Görevlerle kullanıcılar aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebiliyor:

QuickBooks, Dropbox ve Google Drive gibi kurumsal yazılımlardaki içeriklere hızlı erişim ve tarama



HP Ses ile aktive edilebilen baskı alma özelliğiyle ses komutlu baskı alma deneyimi



Belge baskı, tarama ya da kopyalama işlemleri esnasında kullanıcı bildirimleri



Gelişmiş güvenlik



Güncellenen HP Color LaserJet Pro M100 ve M200 serileri temel şifreleme ve şifre koruma gibi başlıca güvenlik özelliklerini içermesiyle cihaz güvenliği, kişisel veriler ve kurumsal belgelerin korunmasını sağlıyor.



M200 serisi ayrıca güvenlik risklerine karşı savunma önlemlerini de güçlendiriyor. Bu alandaki önemli özellikler arasında saldırıları algılama ve durdurmaya destek olan otomatik donanım güncellemeleri ile daha hızlı, kablosuz modellerde daha güvenilir bağlantılar sağlayan çift bantlı Wi-Fi yer alıyor.





HP Color LaserJet Pro M100 ve M200 serileri, en yüksek baskı performansı ve her baskıda profesyonel kalitede renk sağlayan JetIntelligence özellikli Orijinal HP Toner kartuşları ile birlikte geliyor. Dahili kablosuz ve Ethernet ağ becerileri ile M100 ve M200 daha hızlı, daha güvenilir çift bantlı Wi-Fi bağlantıları sağlıyor.



M100 ve M200 serileri yüksek hacimli baskı, yüksek baskı hızı ile birlikte tarama, kopyalama ve faks seçeneklerini de sunuyor. M200 serisi tüm bunlara ek olarak kullanıcılara otomatik çift taraflı baskı seçme imkânını da tanıyor.



HP Auto-on/Auto-off teknolojisine sahip yeni M100 ve M200 serileri ENERGY STAR 3.0 spesifikasyonlarını karşılamayan standart model yazıcılara kıyasla yaklaşık %35 oranında daha az enerji tüketiyor. HP, yazıcılarını kalite, performans ve enerji tasarrufu için en son ENERGY STAR®11 standartlarını karşılayacak şekilde tasarladı ve test etti.



HP Color LaserJet Pro M100 ve M200 serileri, 1999TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.