HP, 4,5 milyondan fazla sahte baskı ürünü ele geçirdi

Geçtiğimiz yıl, HP Sahtecilik ve Sahtekarlıkla Mücadele (ACF) ekibi, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA), Asya-Pasifik ve Amerika kıtasında düzenlenen baskınlarda çok sayıda mürekkep ve toner kartuşu da dahil olmak üzere 4,5 milyondan fazla sahte baskı ürününe, parçaya ve bileşene el koydu. Baskınlar, Kasım 2019 ile Ekim 2020 arasında, COVID-19'un sahte baskı malzemelerine karşı savaşta olağanüstü zorluklar yarattığı bir zaman periyodunda gerçekleşti.



Hükümetlerin ülkeleri kapatması, işgücü eksikliği ve gümrük kontrolü önceliklerindeki değişikliklerin yaşandığı bu ortamda suç şebekeleri fırsatlardan yararlanmak için stratejiler geliştirdiler. Tüketiciler ve işletmeler online alışverişe yöneldikçe e-ticaret yoğun bir şekilde saldırıya uğramaya başladı. HP'nin ACF ekibi, müşterilerini sahtecilikten korumanın yeni yollarını bulmak için hızlı bir uyum gösterdi ve çalışmalar sonucu, çevrimiçi pazarlardan 224.000 sahte kartuş kaldırıldı.



HP ACF ekibi, 2020 yılı boyunca müşterileri ve kanal iş ortaklarıyla yakın bir şekilde çalışarak tüm bölgelerde 1.700'den fazla Müşteri Teslim Denetimi (CDI) ve Kanal İş Ortağı Koruma Denetimi (CPPA) gerçekleştirdi. COVID-19'a karşı güvenli ve emniyetli bir şekilde yürütülen bu çalışmalar, müşterilerin orijinal HP baskı tedarik ürünleri almaya devam etmesini sağladı. Çevrimiçi etkinliklerle iş ortaklarını sahteciliği önleme konusunda eğitmeyi sürdüren ACF ekibi, dünyanın dört bir yanından 6.700'den fazla paydaşa, ortağa ve müşteriye ulaştı.



HP'nin Küresel Sahtecilikle Mücadele Programı Başkanı Glenn Jones konuyla ilgili olarak, "Çevrimiçi pazar zaten bir süredir daha da önem kazanıyordu, ancak salgın nedeniyle fiziksel perakende satış yerlerine getirilen kısıtlamalarla, internetin sağladığı gizlilik perdesinin arkasına saklanan kötü aktörler de dahil olmak üzere daha fazla kişi çevrimiçi alışverişe yöneliyor. Artık teknoloji, sahteciliğin belirlenmesinde ve durdurulmasında her zamankinden daha önemli bir rol oynuyor. HP, bir yandan çevrimiçi izleme araçlarına yapılan yatırımlarını sürdürürken bir yandan da sahte ürünleri keşfetmek için büyük verinin kullanımına ve izleme teknolojimizdeki iyileştirmelere kadar birçok yöntemle müşterilerini korumaya devam ediyor” dedi.



HP'nin Sahtecilik ve Dolandırıcılıkla Mücadele ekibinin EMEA'daki ek 2020 başarıları şunlar:

* Yasadışı 1 milyon baskı malzemesine el konması ve bölgedeki 135.000'den fazla çevrimiçi ürünün kaldırılması

* Nijerya'da 54.000 sahte toner ve mürekkep kartuşunun potansiyel satışının durdurulması (2020'de EMEA'daki en büyük baskın)

* HP personelinin, iş ortaklarının ve müşterilerinin sahte ürünlerle mücadele etmesine yardımcı olmak için 500'den fazla ACF kılavuz kiti yayınlanması

* Yasadışı baskı malzemelerinin satışına karşı mücadele etmek için gelişen izleme teknolojileri (2020'de yapılan baskınlarda ele geçirilen ürünlerin %75'inden fazlasını oluşturan toner kartuşları, en yüksek sayıdaki sahte ürün olmaya devam ediyor.)

Sahtecilik bir suç. Kullanıcılar için, bu tür yasa dışı taklitler performans ve güvenilirlik sorunlarına yol açıyor. Sahte yazıcı mürekkebi veya toner kullanıldığı için yazıcı bozulursa, üreticinin garantisi geçersiz kılınabiliyor.