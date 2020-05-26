Honor X10 5G satışa çıktı, 100 bin sattı

Huawei'nin kardeş markası Honor, geçtiğimiz günlerde kendi ekosistemini oluşturan aksesuarlarını görücüye çıkarmıştı. Şirket, bu kez de yeni akıllı telefonu olan ve 5G desteğine sahip Honor X10'u satışa sundu. Ancak cihaz, beklentilerin üzerinde bir ilgi gördü ve 8 dakika gibi kısa bir sürede 100 bin adet sattı.

6.63 inç'lik ekran büyüklüğüne sahip olan cihaz, 2.36 GHz hızında çalışan 8 çekirdek işlemciden gücünü alıyor. Ekran/gövde oranı yüzde 92'yi bulan Honor X10 5G, 90Hz ekran yenileme hızına sahip.

6 GB ve 8 GB RAM'li modelleri bulunan telefonun dahili hafıza tarafında ise 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki farklı opsiyonu bulunuyor. 4300 mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alan telefonda 22.5W hızlı şarj desteği bulunuyor.

Cihazın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise henüz belirsiz.