Honor Play 9A duyuruldu: Özellikleri ve fiyatı belli oldu

Honor, 30S modeliyle birlikte Play 9A isimli ikinci bir telefon daha ortaya çıkardı. Orta segment bir ürün olan Honor Play 9A, özellikle de batarya performansıyla dikkat çekiyor. 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olan cihaz, şirketin iddiasına göre 3 gün boyunca kullanıcının şarj etmesine ihtiyaç duymuyor.

6.3 inç'lik LCD ekranla gelen ve 720p+ ekran çözünürlüğü sunan Honor Play 9A, ekran üzerinde damla çentik tasarımı kullanıyor ve 8 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya sahip. Cihazın arka yüzünde ise iki kamera ve ortasında da LED flaş bulunuyor. Ana kamera f/1.8 diyafram değerinde 13 MP çözünürlüğünde görüntü alabilirken, beraberinde ise 2 MP derlinlik algılama sensörüyle geliyor.

Tüm modellerinde 4 GB RAM kullanan Honor Play 9A, depolama tarafında ise kullanıcısına iki seçenek sunuyor: 64 GB / 128 GB. MediaTek Helio P35 işlemciden gücünü alan ve grafik yongası olarak da IMG PowerVR GE8320 çipsetini kullanan telefon, microSD kart desteğine de sahip. Dahili hafızanın yeterli gelmediği durumlarda kullanıcılar için önemli bir özellik...

Android 10 işletim sistemi yüklü olarak kutusundan çıkan telefon, USB-C değil microUSB arabirimini kullanıyor.

Ürünün 64 GB'lık modeli 125 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulacak.



