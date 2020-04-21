Honor MagicWatch 2 model saatler için önemli güncelleme

Kanın oksijen yoğunluğunu ifade eden SpO2 değeri, spor yaparken doku ve hücrelere ne kadar oranda oksijen sağlandığını gösteriyor. HONOR MagicWatch 2 ile spor yaparken kandaki oksijen seviyesini takip ederek vücudunuzun antrenmanlara ya da yüksek irtifaya ne kadar uyum sağladığını gözlemleyebiliyorsunuz.

Kanın oksijen yoğunluğu ne kadar yüksek olursa, metabolizma da o kadar sağlıklı şekilde çalışır. %90 ve %100 arası bir doygunluk seviyesi normal olarak kabul edilir. Ancak %89 ve altındaki doygunluk oranları yorgunluk, nefes darlığı, baş dönmesi, çarpıntı, zayıf hafıza gibi sorunlara yol açabilir. SpO2 oranının bu seviyeye inmesi durumunda yaptığınız aktiviteyi durdurmanız gerekir ve bu duruma neden olabilecek sağlık problemleri için bir sağlık kuruluşuna başvurmanız önerilir. Özellikle doğa yürüyüşü, kayak, tırmanış gibi aktivitelerde önemi büyük olan SpO2 takibi özelliğinin de eklenmesiyle HONOR MagicWatch 2, sağlığınızla ilgili çok daha kapsamlı verileri tüm kullanıcılar için erişilebilir kılıyor.

Kadınlar için periyot takibi

42mm’lik daha küçük boyutuyla özellikle kadın kullanıcılara hitap eden HONOR MagicWatch 2, yeni güncelleme ile kadınlara yönelik geliştirilen periyot takibi özelliğiyle dikkat çekiyor. HUAWEI Sağlık uygulaması üzerinden aktifleştirilebilen bu yeni özellikle birlikte, tüm HONOR MagicWatch 2 sahipleri, periyot döngüsü takibi ve belirtileri, periyot tahminleri, menstrüel döngü verileri ve ortalama doğurganlık günleri gibi kadınlar için önemli olan bilgilere rahatça ulaşabiliyor. HUAWEI Sağlık uygulaması üzerinden erişilebilen ve kısa bir süre içinde Türkiye’de de kullanılabilecek tüm bu bilgilerin yanı sıra tahmini periyot günü de bildirimle birkaç gün öncesinde kullanıcıya iletilebiliyor.

Her iki özelliğin sunulduğu 1.0.6.32 yazılım güncellemesine, akıllı telefonunuzda yer alan HUAWEI Sağlık uygulaması üzerinden eşleştirdiğiniz HONOR MagicWatch 2 cihaz menüsünde bulunan “Donanım yazılımı güncellemesi” bölümünden erişebilirsiniz.