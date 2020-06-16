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Teknoloji
Haber Giriş: 16.06.2020 - 11:45,Son Güncelleme:

Honor Magic Earbuds incelemesi: İşte öne çıkan özellikleri

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Honor Magic Earbuds incelemesi: İşte öne çıkan özellikleri
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Dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinden Huawei'nin kardeş markası Honor, yeni kablosuz kulaklıklarıyla dikkatleri üzerine çekti. Honor Magic Earbuds ismini taşıyan bu yeni nesil kablosuz kulaklığı yakından inceledik. Bakın hangi özellikleriyle öne çıkıyor?

Devir artık değişti; kablo karmaşasından kurtulduğumuz yeni bir çağdayız. Klavye, fare, hoparlör derken kulaklıklar da kablo karmaşasından kurtulalı epey bir zaman oldu. Kulak içi olsun, kulak üstü olsun kullanıcılar daha konforlu bir kullanım için kablosuz kulaklıkları tercih ediyor. Bu alanda pek çok markanın sayısız kulaklığı bulunuyor; bunlardan biri de hedef kitlesine gençlere ayıran Honor'dan geldi. Honor Magic Earbuds adını taşıyan bu özel kulaklıklar, uygun fiyata kablosuz kulaklık arayanlar için ideal bir seçenek olabilir. Peki bu ürün, hangi özellikleriyle dikkat çekiyor? 

Honor Magic Earburds, Türkiye genelinde satışa sunulmuş durumda. Ürün, barındırdığı iki farklı mikrofonlu Hibrit Aktif Gürültü Engelleme (ANC) teknolojisi sayesinde 32dB’e kadar çevre gürültüsünü engelliyor. İleri beslemeli mikrofon, çevresel gürültüyü engellerken, geri beslemeli mikrofon ise kulağınızdaki istenmeyen gürültüyü ortadan kaldırıyor. Bu sayede trafik, toplu taşıma, ofis, uçak gibi istenmeyen seslerin bulunduğu ortamlarda, sadece dinlediğiniz sese odaklanmanızı sağlıyor. HONOR Magic Earbuds ile sevdiğiniz şarkılarda detayları kaçırmıyor, telefon görüşmelerinde ise karşınızdakini net bir şekilde duyabiliyorsunuz. 

Honor Magic Earbuds incelemesi: İşte öne çıkan özellikleri

Üç mikrofonlu gürültü engelleme sistemine sahip HONOR Magic Earbuds ile tüm telefon görüşmeleriniz de yüksek kaliteye ulaşıyor. Sesinizi hassas şekilde alan iki harici mikrofon, arka plan gürültüsünü kulağınızın içindeki sesi alarak yok eden bir iç mikrofon sayesinde, yoğun rüzgâr veya arka plan gürültüsü olan ortamlarda bile sesiniz karşı tarafa sorunsuz ve net bir şekilde aktarılıyor. 

Bluetooth 5.0 bağlantı teknolojisi ile desteklenen cihaz, şarj kutusu ile toplamda 13 saate kadar pil ömrüne sahip. Bununla birlikte şarj kutusu ile toplamda 10,5 saate kadar telefon görüşmesi ve 14,5 saate kadar müzik oynatımını tek şarjda ANC kapalı şekilde sunuyor.Günlük kullanımda maksimum rahatlık sunacak şekilde tasarlanan kablosuz kulaklık, şarj kutusuyla birlikte 62 gram ağırlığında. 

Honor Magic Earbuds incelemesi: İşte öne çıkan özellikleri

Kulaklıklar üzerinde dokunmatik kontrolleri bulunan Magic Earbuds, tüm bu kontrolleri HUAWEI AI Life uygulamasıyla özelleştirmenize imkân sunuyor. EMUI 10 ve üzeri işletim sistemi kullanan akıllı telefonlarla hızlı bir şekilde eşleşen kablosuz kulaklıkta, akıllı sensörler kulaklığın takılı olup olmadığını anlayarak içeriği durdurup tekrar oynatabiliyor. 

Honor Magic Earbuds, İnci Beyazı ve Mavi renk seçenekleriyle 799 TL fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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