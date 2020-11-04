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Teknoloji
Haber Giriş: 04.11.2020 - 07:14 | Son Güncelleme:

Honor Band 6 tanıtıldı: İşte öne çıkan özellikleri

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Honor Band 6 tanıtıldı: İşte öne çıkan özellikleri
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Çin merkezli Huawei'nin kardeş markası Honor, yeni akıllı bilekliği olan Honor Band 6'yı duyurdu. Peki ürün hangi özelliklere sahip?

1.47 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olan ve 194x368 piksel ekran çözünürlüğü sunan Honor Band 6, AMOLED ekran teknolojisini kullanıyor. Cihaz üzerinde kapasitif bir tuş yer almadığından dolayı ekran çok daha büyük ve çerçeveler de hayli ince.

Huawei TruSeen 4.0 hassas nabız sensörünü de kullanan ürün, bu sayede kullanıcının kalbini anbean takip ederken, TruSleep teknolojisi ile de uyku takibi yapıyor, uyku analizini kullanıcıyla paylaşıyor.

Adet döngülerini takip edebilmesinin yanı sıra kandaki oksijen değerini de ölçebilen Honor Band 6, 180 mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alıyor. Cihaz, 14 günlük batarya ömrü sunuyor.

Honor Band 6 tanıtıldı: İşte öne çıkan özellikleri

5ATM seviyesine kadar su geçirmez yapıda olan ürünün üzerinde manyetik şarj pinleri bulunuyor. Ağırlığı 19 gramı geçmeyen cihazda NFC teknolojisi de yer alıyor ve temassız ödeme yapabiliyorsunuz.

Türkiye'ye ne zaman geleceği belli olmayan Honor Band 6'nın iki modeli bulunuyor. Standart modeli 37 dolardan, NFC desteğine sahip modeli ise 43 dolardan alıcısına ulaşacak.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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