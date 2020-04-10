Honor 30 Pro resmen geliyor: İşte ilk görüntüleri

Honor, 15 Nisan tarihinde iki yeni telefonunun duyurusunu yapacak. Honor 30 ile birlikte Honor 30 Pro da tanıtılması beklenen ürünlerden biri olacak. Henüz lansmana sayılı günler olmasına karşın şirket, Honor 30 Pro'ya ait resmi görselleri dünyayla paylaştı.

Özellikle kamera tarafında dikkat çeken cihazın arka yüzünde dört kamera bulunuyor. 50 MP Sony IMX700 ana sensörüyle öne çıkan Honor 30 Pro, ayrıca üç kameraya daha sahip; ancak bu kameraların teknik özellikleri henüz bilinmiyor.



6.57 inç'lik OLED Full HD+ ekran kullanan telefon, gücünü Huawei'nin geliştirdiği Kirin 990 5G işlemciden alıyor. 3900 mAh kapasiteli batarya kullanan Honor 30 Pro'da 8/12 GB RAM seçenekleri ve 256 GB'a kadar depolama kapasitesi kullanıcılara sunulacak.

Honor 30 Pro'nun fiyatıyla ilgili ise herhangi bir bilgi bulunmuyor.