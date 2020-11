Hitachi Türkiye'de hangi yatırımlara ağırlık veriyor?

"Kurumsal şirketin genel müdürlüğün başındayım. Genel müdürlük olarak Hitachi’nin belli başlı faaliyetlerini yürütüyoruz. Hem yeni iş geliştirme yapıyoruz hem de grup şirketlerini bir araya toparlıyoruz." diyen Hitachi Ülke Müdürü Murat Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Hitachi 1910 yılında Japonya’da kurulmuş bir şirket. Şirketin ismi yükselen güneş anlamına geliyor. Kurulduğu şehir Hitachi’den alıyor ismini. Yaklaşık 80 milyar dolar ciro yapan ve 300 bin kişinin çalıştığı bir Fortune 100 şirketi. Her sene Fortune 100’de yer alıyor. Şirket alıyor satıyor, o yüzden yeri değişiyor. Bazen 40’lara ilerliyoruz, bazı şirketleri satıyoruz 70-80’lere iniyoruz. Her yıl yaklaşık 3 milyara yakın Ar-Ge harcaması yapıyoruz. 5 ana iş kolumuz var. En önemlisi bilişim teknolojileri. Bu kapsamda Hitachi Vantara öne çıkıyor. Onların farklı alt kırılımları var. ikinci önemli iş kolumuz mobilite. Hareketlilik ile ilgili çözümlerimiz var. Raylı sistemler, trenler, monoraylar, metrolar, sinyalizasyon çözümleri, elektrikasyonlar dersek, raylı sistemlere ait her şeyi Hitachi yapabiliyor.



Hitachi Türkiye ve Avrupa Başkanı Murat Yılmaz



Türkiye’deki yatırımlar



Türkiye'deki yatırımlarından bahseden Hitachi Vantara Türkiye Genel Müdürü Önder Sönmez, şu sözleri kaydetti:

"Müşterilerimizin satışlarını ve operasyonel verimliliklerini arttıracak çözümler sunuyoruz. Verinin önemini kavrayıp bu değerli aktifi doğru kullanan firmalar için stratejik bir çözüm ortağıyız. Çünkü bu çözümleri ortaya koyarken bir endüstri devi olan Hitachi'nin operasyonel teknoloji konusundaki tecrübesini de sunabilen bir şirketiz. Örneğin, imalat sektöründe, öngörülebilir bakım konusunda yaptığımız çalışma sayesinde yıllık gelirler üzerinde yüzde 4'lük bir iyileşme sunuyoruz. Buna süreçlerin düzeltilmesi, arızalı ya da hatalı ürünlerin azalması, kesintiden dolayı işçilere ekstra para ödenmemesi gibi kalemler dahil. Makine öğrenmesi yapay zekayı destekleyen ve değer yaratan veri yönetimi çözümlerimiz sayesinde iş ortaklarımızın verilerini saklamalarına, korumalarına ve maddi değere dönüştürmelerine de yardımcı oluyoruz."





Hitachi Vantara Türkiye Genel Müdürü Önder Sönmez



Yeni müşteriler, yeni iş yapış şekilleri, yeni sektörler ve daha kuvvetli ve özellikle de ismi daha çok duyulacak bir Hitachi görüleceğinin altını çizen Sönmez, Hitachi Vantara ile 4 önemli Hitachi şirketinin yakın çalıştığını ve iş ortaklarına daha çok değer katmak için kullanacaklarını da ifade etti.

Turkcell tarafındaki işbirliğinden bahseden Sönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pek çok noktada Turkcell ile çok örtüşüyoruz. Çünkü Türkiye nereden bakarsanız bakın orta ölçekli ve ufak ölçekli şirketlerin çok olduğu bir ekonomiyi barındırıyor. Bunun için de hızlı bir işbirliğine gideceğiz gibi görünüyor. Onun dışında pek çok banka ve yeni müşteri kazandık. Özellikle büyük şirketlerde yaptığımız şeyler çok önemli. "

Pandemi sürecine de değinen Sönmez; "13 Mart tarihini dün gibi hatırlıyorum. Ondan birkaç gün önce de bir yerde toplantımız vardı. Ondan sonra kapandı işler tamamen. Çok hızlı oldu o kapanma dönemi. Nerdeyse 8 ay olmuş. O tarihte biraz şaşkınlık oldu. Ne olduğunu anlamadık. Bir iki hafta kendimize geldikten sonra kendi içimizde toparlanabilmek, arkadaşlarımızı motive edebilmek için her gün sabah kahve toplantıları düzenlemeye başladık. Başlarda her gün bir araya geldik."



Sönmez'in ardından söz alan Hitachi Vantara Gelişen Ülkelerden Sorumlu Pazarlama Müdürü Başak Candan Naycı, şirket içinde pandemi sürecinin nasıl geçtiğini şu sözlerle anlattı:

"Her Cuma motivasyon toplantımız oldu, her hafta birini davet ettik. Evde pratik yemekler yapılması için bir şef arkadaşımızı davet ettik. Uzman bir psikolog davet ettik. Estetisyen bile davet ettiğimiz oldu. O günleri çok iyi atlattık. Sonra bayram girdi araya, temmuzla birlikte açıldık. Uzaktan atölyeler düzenlendi. Bunun içinde zumba gibi haftasonlarına sınıflar koymaya başladılar. Women at Hitachi adında bir topluluk yarattık. Kadınların biraz daha fazla sorumluluğu oluyor. Yemek yapmak, çocuk bakmak gibi, çok güzel paylaşımlar oldu. Uzak Doğu’dan kişiler de katılıp kendi örneklerini paylaşmaya başladılar. Çünkü bu dönemde farklı hastalıklar da atlatanlar oldu. Bir kültür grubu yarattık. Dijital inovasyonu nasıl daha fazla hızlandırabiliriz, neler yapabiliriz diye. Hem iç motivasyonumuzu sağlamak hem dışarıda müşterilerimizle iletişimi koparmamaya özen gösterdik. Çok fazla ürünümüzün demosunu yayınlamaya çalıştık. Müşterilerimize ulaştırmaya çalıştık. 6 ay boyunca eğitimleri ücretsiz hale getirdik."



"Biz şirket olarak pandemiye hazırlıklıydık." diyen Hitachi Türkiye ve Avrupa Başkanı Murat Yılmaz şu sözleri kaydetti:



"Sanki bunun simülasyonunu önceden yapılmış gibi hissettik. 13’ünde evlere gittiğimizde iş hayatımıza normal devam ettik. Bütün şirketin altyapısı, sistemi, masraf altyapımız vs. her şey dört dörtlük çalıştı. Bir sorun yaşamadık. Müşterilerimizle de bir araya geldik uzaktan. Şirket bunu düşünmüş ve organize etmiş gibi hissettik. Hiçbir aksaklık yaşamadan aynen iş hayatımıza devam ediyoruz. Son on yılda iş modeli değişti. Daha altyapı, enterprise işler yaptığı için bu tür krizlerden çok etkilenmiyor. Son kullanıcıya dokunduğumuz ürünümüz yok artık, azaldı. B2b işlerimizde eskiden olduğu gibi devam ettik. 2021’in planladığımız gibi geçeceğini düşünüyoruz."



Son dönemde milyar dolarlık şirket satın alımları ile adını duyuran Hitachi, Türkiye'de yeni iş kollarına yatırım yapmayı planlıyor. Türk firmalarıyla iş ortaklıkları Hitachi'nin radarında. Yılmaz, Asya'dan Türkiye'ye yatırımların artacağının altını çizdi ve ekledi: "Türkiye dünyada yeni bir üretim üssü olarak öne çıkıyor. Ayrıca maliyet avantajı ile global arenada pozitif ayrışan Japon kredileri de Türk özel sektörü için yeni bir finansman penceresi olacak" dedi.