Hibrit çalışma için kaliteli internet bağlantısı şart

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Hibrit çalışmanın başarılı olmasını sağlayan en önemli etkenlerden biri, internet bağlantısının kalitesi ve kullanılabilirliği. Çalışanların %75'ine göre bu yeni çalışma biçimimin desteklenmesi için geniş bant internet hizmetlerinin önemli ölçüde iyileşmesi gerekiyor. Ankete katılanların %78i’i, geniş bant bağlantıların kalitesinin kendileri için önemli olduğunu ifade ediyor. %84’lük bir kısmının, evlerindeki geniş bant internet bağlantısını her gün dört saat veya daha fazla kullandığını belirtmesi de yüksek performanslı internet erişimine olan ihtiyacı doğrular nitelikte. Bununla birlikte, evlerin %60'ında interneti aynı anda üç ya da daha fazla kişi kullanıyor.

Uzaktan çalışan çok sayıda kişi ise verimli bir çalışma ortamı için temel düzeyde bağlantıdan fazlasına ihtiyaç duyuyor. Katılımcıların neredeyse yarısı da (%43) geniş bant internet bağlantısı ihtiyaçlarını karşılayabilmek için önümüzdeki 12 ayda internet aboneliklerini yükseltmeyi planlıyor.

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Şirketin Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkan Yardımcısı Reem Asaad, endeks sonuçlarını şöyle yorumladı: "Bölgemizde gerçekleşen büyük ekonomik ve toplumsal dönüşümlerin temelinde ağlar ve dijital teknolojiler yatıyor. Geniş bant internet bağlantısına olan talep, pandeminin başlangıcından bu yana katlanarak arttı. Uzaktan ve hibrit çalışmanın yaygınlaşmasıyla işletmeler, nerede olursa olsun tüm çalışanlar için iş birliği ve etkinlik sağlamak durumunda. Biz de pandeminin Orta Doğu ve Afrika başta olmak üzere dünya genelinde geniş bant kullanımını ve müşterilerin beklentilerini nasıl etkilediğini anlamak için Geniş Bant İnternet Endeksi’ni hazırladık."

KOBİ’ler için kritik önem taşıyor



İş gücünün yaklaşık yarısı (%48), evden çalışmak veya işlerini yürütmek için ev internetini kullanıyor. Bu durum, özellikle büyük ölçekli işletmelerle aynı kaynaklara ve BT altyapısına sahip olmayan küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ'ler) için kritik öneme sahip. Girişimcilerin ve startup'ların büyüyerek sektörler genelinde inovasyonu destekleyebileceği yeni bir dijital iş ortamı doğdu.

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Dünya Bankası'na göre* KOBİ'ler işletmelerin yaklaşık %90'ını ve dünya genelindeki istihdamın %50'den fazlasını oluşturuyor. Gelişmekte olan pazarlarda 10 işten yedisini KOBİ'ler yaratıyor. Dolayısıyla, geniş bant internet, bu temel kategorideki işletmelerin büyümesi ve gelişmesinde önemli bir rol oynuyor.

Güvenlik en önemli öncelik

Çalışanların istedikleri yerden çalışmak için ofis dışından şirketlerinin ağlarına ve uygulamalarına bağlanarak, halka açık ve özel ağlar yoluyla verilere çeşitli cihazlarla erişmesi gerekiyor. Giderek daha fazla çalışan, emniyet ve güvenliğin yanı sıra, hız ve sorunsuz bağlantının, hibrit çalışmanın başarısında büyük öneme sahip olduğunun bilincine varıyor. Uzaktan tam zamanlı veya hibrit çalışan profesyonellerin yarıdan fazlası ise güvenli bir geniş bant bağlantı için daha fazla ücret ödemeye hazır olduğunu ifade ediyor.

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Dijital uçurumun kapanması

İş dünyasının ötesinde, internete erişim kalitesinin artırılmasının ekonomi ve toplum üzerinde daha geniş kapsamlı etkileri de söz konusu. Ankete katılanların dörtte üçüne göre hızlı ve sorunsuz bir internet bağlantısı, gelecekte ekonomik büyüme ve eğitimli bir nüfus için kritik öneme sahip. Benzer oranda (%78) katılımcı ise herkesin, nerede olursa olsun, hızlı ve güvenilir bir internet bağlantısına sahip olması gerektiğini düşünüyor.

Söz konusu endeksten elde edilen veriler, dijital uçurumla ilgili kaygılara da ışık tutuyor: Ankete katılanların %65'ine göre, internet bağlantısının iş ve eğitim fırsatlarına erişim için daha da hayati öneme sahip olduğu bu günlerde, uygun fiyatlı ve sorunsuz çalışan geniş bant internet bağlantısı öncelik haline geldi. Katılımcıların yarıdan fazlası (%58) ise kapanma döneminde internet bağlantısındaki sorunlar nedeniyle internet üzerinden doktor randevularına ve çevrimiçi eğitimlere, sosyal hizmetlere ve kamu hizmetlerine katılamadıklarını ifade ediyor.