Help Steps: Adımlarınızı bağışa çeviren uygulama

Help Steps, iOS ve Android cihazlara ücretsiz olarak yüklenebilen bir sağlık uygulaması. Diğer uygulamalardan farkı ise atılan adımları bağışa çevirmesi... Help Steps uygulaması, giderek hareketsizleşen hayatımızı daha hareketli ve daha sağlıklı hale getirmeyi amaçlayan, ve kurguladığı alt yapısıyla da kullanıcıları bu amaçta motive eden bir sağlık ve sağduyu uygulaması...

Dünya sağlık örgütü verilerine göre sağlıklı bir bireyin günlük atması gereken adım sayısı ortalama 8000-10000 arasında. Ancak yapılan araştırmalar gösteriyor ki, teknolojinin artmasıyla bu sayı gün geçtikçe azalıyor. HelpSteps uygulaması size günlük attığınız adımlarınızı kazanca çevirme ve bu kazanç ile sosyal sorumluluk projelerine bağış yapabilme imkanı sunuyor.



Uygulama, telefonunuzun HealthKit anlık olarak atılan adımları görüntülyor. Tek yapmanız gereken bu adımları gün bitmeden HELP STEPS yani HS’ye çevirmek. Biriktireceğiniz bu HS’ler ile sağduyu sayfasında yer alan ihtiyaç sahibi çocuklarımıza, insanlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına adım bağışı yapabileceksiniz.



Bu motivasyon ile daha fazla yürüyecek, daha iyi hissedecek ve ihtiyaç sahiplerine umut ışığı olabileceksiniz.

Uygulama kullanımı sırasında programın açık olması gerekli değil. Sedece yürüyüş esnasında telefonunuzun yanınızda olması yeterli.