Hedefi müşterilerin güvenilir iş ortağı olmak

Başlıca hizmet verdiği sektörler arasında bankacılık, sigorta, finans, ilaç, teknoloji, lojistik, enerji, otomotiv, gıda ve perakende yer alıyor. Portföyündeki şirketlerin tabi oldukları regülasyonları da göz önünde bulundurarak ihtiyaçlarını en etkin şekilde karşılamak için özel hizmetler sunan şirket, pandemi döneminde şirketlere özel hizmet anlayışını ve esnekliğini daha da ön plana çıkardı. Iron Mountain Gelişen Pazarlar Başkan Yardımcısı, Türkiye & BAE Genel Müdürü Cenker Özhelvacı şirketin 2021 yılı vizyon ve hedeflerini, dijital dönüşüm alanındaki çalışmalarını ve yeni teknoloji yatırımlarını anlattı.

“2021’e yeni ortaklıklar ve yatırımlarla girdik”

Pandemiyle hız kazanan dijitalleşme, kâğıda olan gereksinimi azaltırken fiziksel arşiv yönetiminin önemli parçası olan fiziksel evraklar birçok sektör için önemini yitirdi. Fiziksel ve dijital arşiv yönetimi hizmetleri sunan şirket, 2021 yılı vizyon ve hedeflerini bu doğrultuda yeniden şekillendirdi. Elbette bankacılık ve sağlık sektörü gibi fiziksel evrakların hala çok kıymetli olduğu sektörler var. Fakat birçok sektör dijitalleşmenin rüzgarıyla yatırımlarını ve çalışmalarını bu alana kaydırmaya başladı.



Şirket, bu gelişmeler ışığında iş süreçlerini gözden geçirerek 2021 yılında Türkiye’deki dijital yatırımlarını artırmaya karar verdi. Yeni kurulan dijital çözüm ekibi, müşterilerin dijital ihtiyaçlarını hızla analiz edip beklentilerini tam anlamıyla karşılamak için çalışıyor. 2020 yılını değerlendiren Özhelvacı, “2020, her türlü zorluğa rağmen bizim için verimli bir yıl oldu. 2021 yılı planlarımızın altyapılarını hazırladık. Iron Mountain güçlü satın almalarla büyüyen bir şirket. Mutluluk ve gururla paylaşmak isterim ki bu yıl bizim için çok önemli iş birliklerinin temellerini attık. Yönettiğim Gelişen Pazarlar Bölgesinde Rusya ve Türki Cumhuriyetler pazarında OSG, BAE'nde Glenbeigh satın almalarını gerçekleştirdik. Bu yıl da Orta Doğu ile Afrika pazarının en önemli bilgi ve belge yönetimi çözümleri sağlayıcısı InfoFort'u bünyemize kattık. Bu satın almanın Türkiye'ye de bir etkisi oldu. Infofort bünyesinde bulunan CBKSoft firması ve Envision ürünü de Iron Mountain Türkiye bünyesinde yer alacak. Gerçekleştirdiğimiz bu dijitalleşme yatırımlarıyla, sunduğumuz dijital çözümlerin yazılımlarını bundan sonra kendimiz üretebileceğiz. Bu durum bizi oldukça heyecanlandırıyor. Aynı zamanda geçtiğimiz yıl pandeminin zorluklarına rağmen Türkiye’deki 7 tesisimize toplam 7,2 milyon TL’lik teknoloji yatırımı yaptık” dedi. Veri saklama ve yönetimi alanında Türkiye’de ilk ve tek global şirket olan Iron Mountain’ın Türkiye'deki pazar payı %60. 2021 yılı hedefleri doğrultusunda artık oyun alanını genişleten şirket, globaldeki kritik hizmet kalemlerini artık Türkiye’de de sunmaya hazırlanıyor. Bu hizmetler arasında veri merkezi, GLEAM (değerli ürünler, eğlence sektörü, sanat eserleri) ve Content Services Platform (İçerik Hizmet Platformu) gibi iş alanları yer alıyor.

Şirket, 2021 yılının son çeyreğinde global InSight hizmetini Türkiye’de hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu hizmet kapsamında içerik analizi, veri yönetimi ve bilgi yönetimi uzmanlıklarını Google Cloud'un makine öğrenimi ve yapay zekâ yetenekleriyle birleştiriyor ve işletmelerin yeni gelir akışı fırsatlarını ve maliyet tasarruflarını ortaya çıkarmaları için veri madenciliği yapmalarını sağlıyor.



Şirket, çevresel sürdürülebilirlik çabalarına odaklanarak faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkisini en aza indirmek için çalışıyor. Pandemi sürecinde de ekosistemin korunması ve çevresel sürdürülebilirlik alanında yaptıkları çalışmaları hız kesmeden sürdürdüklerini dile getiren Özhelvacı, “Bizim her zaman için birincil önceliğimiz doğanın korunmasına katkı sağlamak. Her yıl olduğu gibi 2020 yılında da çalışmalarımızı sürdürürken karbon ayak izimizi ve toplam atık hacimlerimizi azaltmak için geri dönüşüm yeteneklerimizi geliştirmeye devam ettik. Geçtiğimiz sene Türkiye’de yaklaşık 48 milyon sayfayı dijitalleştirdik. Bu da yaklaşık 3.400 ağacın kurtarılması anlamına geliyor. 2020 Sürdürülebilirlik Raporu’muza göre; atıklarımızın %98,5’ini geri dönüştürdük, kâğıt tüketimimizi %44,41 azalttık, önceki yıla kıyasla ürettiğimiz toplam atık seviyesi %40,1 geriledi ve faaliyetlerimizden kaynaklı sera gazı emisyonları %53 oranında azaldı. Gelecek nesillere yeşil ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için sorumluluklarımızın bilincindeyiz ve bu konudaki çalışmalarımızı artırarak sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Çeşitlilik ve kapsayıcılık 2021’de de şirketin gündeminde. Bu çerçevede, önümüzdeki yıllarda Türkiye dahil olmak üzere tüm bölgede kadın istihdamını destekleyen çalışmalar yaparak kadın çalışan sayısını artırmayı hedefliyor.



