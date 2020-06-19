Hearthstone'un Şer Ateşi Festivali devam ediyor

Yeni tek kişilik macera – Aranna Starseeker'ın kendini tanıma yolculuğunda ona katılabilirsiniz. Kendisi, iblis avcılarıyla ve Illidan Stormrage'le güçlerini birleştirerek sonunda Paslı Lejyon'un lideri Mecha-Jaraxxus'la karşı karşıya geliyor. Aranna ve arkadaşlarını bu macerada zafere ulaştırarak Paslı Lejyon kart sırtını kazanabilirsiniz. Şer Ateşi tek kişilik macerasının beş bölümü de şu an oynanabiliyor.

Önümüzdeki hafta – Tek kişilik macerayı tamamladıysanız bir sonraki hafta oyuna gelecek Şer Ateşi Görevleri için hazırsınız demektir. Bu görevlerde kendi destelerinizi oluşturarak Outland'deki en zorlu rakiplere karşı zorlu bir mücadeleye girişeceksiniz. Şer Ateşi Görevlerinde becerilerinizi (ve destenizin gücünü) sergileyerek Altın Kael’thas efsanevi kartına kavuşabilirsiniz.

Aranna Starseeker kampanyası – Şu andan 7 Temmuz tarihine kadar faydalanabileceğiniz bu fırsatla Aranna Starseeker İblis Avcısı Kahramanı'na, 20 Outland'in Külleri kart paketine ve Aranna kart sırtına sahip olabilirsiniz.