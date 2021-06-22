Hayat Eve Sığar indir - Android ve IOS için ücretsiz son sürüm HES Kodu alma ve Covid haritası uygulaması

HES, tam adıyla bilinen Hayat Eve Sığar, günümüzde covid 19 ortaya çıkmasından itibaren herkesin kullanmaya başladığı ve covid 19 hakkında bilgi sağlamaya yarayan bir uygulama olarak bilinir.

Hayat Eve Sığar (HES) Nedir ve Ne İşe Yarar?

Hayat Eve Sığar, T.C Sağlık Bakanlığı tarafından yakın çağda kurulmuş olan bir sistemdir. Covid 19 hakkında bilgileri kişilere aktarmak, herhangi bir risk oluştuğunda vatandaşın ne yapması gerektiğine dair yönlendirmeler yapmak, yaşanan salgının riskini ve bu risklerin meydan getirdiği sonuçları en aza indirmek için geliştirmeler yapmak, halk sağlığını ve toplumda bulunan her yaştan insanın rahat bir şekilde yaşamasını hedeflemek gibi amaçlara sahip olan bir uygulama olarak bilinir. Yakın zamanda çoğu kişi tarafından kullanılan bu uygulama, covid ile ilgili her şeyi içerisinde barındıran bir uygulamadır.

Hayat Eve Sığar (HES) Nasıl İndirilir?

Hayat Eve Sığar sadece mobil uygulama olarak kullanılabilen bir sistem olarak bilinir. Web sitesinden giriş yapılabilen bir sistem değildir. Bu nedenden dolayı indirme işlemi için en önce bir telefona sahip olmak gerekir. Tek bir telefon ile bir kişinin bilgilerini, covid 19 riskini, bulunduğu konumda yer alan korona virüs vaka sayısını ya da artışını takip etmeye yarayan bir sistemdir. İndirmesi ise telefonun sisteminden sistemine farklılık gösteren bir durumdur.

Hayat Eve Sığar (HES) İOS App Store İndirme Linki Nedir?

https://apps.apple.com/tr/app/hayat-eve-s%C4%B1%C4%9Far/id1505756398?l=tr linki bu şekildedir. Üzerine tıklandığı zaman uygulamayı telefon üzerinden deneyebilirsiniz. Üzerine basıldığı an, uygulamaya yönlendirir. Uygulama üzerinde işlemi yapıldıktan sonra indirme işlemi gerçekleşebilir.

HAYAT EVE SIĞAR (HES) İOS APP STORE İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Hayat Eve Sığar (HES) Android Google Play İndirme Linki Nedir?

Android olan telefonlarda App Store üzerinden değil Google Play adlı uygulama üzerinden indirme işlemleri gerçekleşir. Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasının Google Play üzerindeki linki şu şekildedir: https://play.google.com/store/apps/details?id=tr.gov.saglik.hayatevesigar&hl=tr&gl=US

Link üzerine tıklandığı zaman uygulamaya yönlendirilir ve indirme işlemi başlatılır.

HAYAT EVE SIĞAR (HES) ANDROİD GOOGLE PLAY İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Hayat Eve Sığar (HES) Özellikleri Nelerdir?

Hayat Eve Sığar uygulaması, yeni dönemde meydana çıkan covid 19 hastalığı hakkındaki bilgileri içerir. Bu bilgileri kişinin yaşı, hastalık bulunuyorsa hastalığı, hastalığın türünü, kronik rahatsızlık bulunuyorsa kronik hastalığını, hangi durum yer alıyorsa bu durumları inceler ve test yaptırıp yaptırılmaması gerektiğini kişiye aktarır. Bunun yanı sıra kişi bulunduğu konumda, mahallede ya da ilçede, nerede ise oradaki korona virüs riskini gösterir, bunun hakkında da bilgi verir. Bu bilgiler, düşük riskli, yüksek riskli, orta riskli ya da az riskli bölgeler olarak ayrılabilir. Bunun haricinde bir de renklendirme yapılır. Korona virüsün yoğun ya da az bulunduğu yerlere göre yeşilden kırmızıya geçiş şeklinde bir renk haritası mevcuttur.

Hayat Eve Sığar (HES) Uygulaması Nasıl Kullanılır?

Uygulama indirilme aşaması bittikten sonra kullanılmaya başlanabilir. Bu kullanma esnasında ilk önce uygulamaya üye olmak sonrasında da giriş yapmak gerekir. Bu işlemler bittikten sonra uygulama içerisinde kategoriler yer alır. Bu kategorilerin içerikleri farklı farklı olmak üzere ayrılmıştır. Kodlar, risk haritası, aşı uygulaması, risk hesaplama gibi pek çok alana ayrılan bir sistem olarak bilinir. Ne ile ilgili bilgi alınmak isteniyor ve hangi işlem yapılmak isteniyorsa uygulama içerisinde verilen talimatları yerine getirerek kişi bu bilgiye kolay bir şekilde ulaşabilir.