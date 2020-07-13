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Teknoloji
Haber Giriş: 13.07.2020 - 08:23,Son Güncelleme:

Güney Kore'de 7 milyon vatandaş 5G teknolojisini kullanıyor

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Güney Kore'de 7 milyon vatandaş 5G teknolojisini kullanıyor
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Geleceğin teknolojilerinden biri olan ve dünya genelinde yavaş yavaş yaygınlaşmaya başlayan 5G teknolojisine en hızlı adapte olan ülkelerden biri Güney Kore oldu. Ülkede 7 milyonu aşkın vatandaş, 5G teknolojisini gündelik yaşamında kullanıyor.

5G teknolojileri gün geçtikçe yaygınlaşıyor. Teknoloji şirketleri bu alanda yaptıkları yatırımları artırırken, bu sektöre yeni isimler de katılıyor. Çin, Güney Kore, ABD ve Japonya gibi ülkelerde 5G yatırımları öne çıkarken, sektörün 200 trilyon dolar büyüklüğe ulaşacağı konuşuluyor.

Geçtiğimiz sene Güney Kore'de faaliyet gösteren üç operatörün alt yapısı 5G'ye geçerken, bu sayede 5G kullananların sayısı ülke çapında 7 milyonu aştı.

Ülkede 5G yatırımları hız kesmeden devam ederken, Güney Kore'de 115 bin 5G baz istasyonunun kurulumu projesi bitmek üzere. Bu istasyonlar da aktif hale geldiğinde 5G teknolojisi çok daha geniş bir kitleye ulaşacak.

5G alanında operatörlere yaklaşık 3.4 milyar dolar yatırım yapan Güney Kore hükümeti, yeni teknolojisinin ülkede yaygınlaşmasında hayati bir rol oynuyor.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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